Αυτή είναι η κηδεία που αποδείχθηκε μοιραία για τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο (pics, vid)

Σε ηλικία 90 ετών έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο οποίος νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (SPC) είχε βρεθεί θετικός στην Covid-19 στις 4 Νοεμβρίου και μέχρι προχθές τα επίσημα ανακοινωθέντα ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Ωστόσο, την Πέμπτη (19/11) η υγεία του Πατριάρχη Ειρηναίου παρουσίασε επιδείνωση και διασωληνώθηκε. Στην θεραπεία του προκαθήμενου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συμμετείχαν και γιατροί από τη Ρωσία που έφτασαν στη Σερβία γι’ αυτόν τον λόγο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30 Οκτωβρίου ο Πατριάρχης Ειρηνάιος χοροστάτησε στην εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Αμφιλόχιου, ο οποίος επίσης απεβίωσε από επιπλοκές του κορονοϊού. Πλήθος κληρικών και πιστών έδωσαν το παρών στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως στο Μαυροβούνιο, τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο, θέλοντας να πουν το «ύστατο χαίρε». Πολλοί όμως από τους παρευρισκόμενους – όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν – φαίνεται πως αγνόησαν τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και επικράτησε ακραίος συνωστισμός.

Πολλοί ήταν επίσης οι κληρικοί και οι πιστοί που δεν φορούσαν μάσκα και δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις, ενώ κάποιοι πλησίασαν τα λείψανα του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας και τα ασπάστηκαν.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG