Ένα μεγάλο λευκό και ένα κόκκινο ποτάμι από αυτοκίνητα όπως θα δείτε στις εικόνες με τις πολλές λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο προκαλεί δέος. Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day), γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Ο εορτασμός γίνεται για να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη κάθε οικογένειας προς το Δημιουργό για τα αγαθά που συγκεντρώθηκαν με το τέλος της σοδειάς. Σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου που κρατάει ως την Πρωτοχρονιά.

HOLIDAY HEADACHE: Traffic in Los Angeles has already slowed to a crawl ahead of Thanksgiving. pic.twitter.com/u10Avl1KEx

— CBS News (@CBSNews) November 27, 2019