BBC: Το Ισραήλ επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και βασίζεται στον Τραμπ για να το πετύχει

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοικτά το Ιράν και η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται, το Ισραήλ παραμένει ασυνήθιστα σιωπηλό σύμφωνα με το BBC.

Εκτός από μερικές δηλώσεις υποστήριξης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν αυτό το μήνα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν έχει πει πολλά δημοσίως για το γεγονός ότι o Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο εχθρό του. Η κυβέρνησή του παραμένει εξίσου σιωπηλή.

«Αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει ο Νετανιάχου σε αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο BBC ο Ντάνι Σιτρινοβίτς, ο οποίος υπηρέτησε για 25 χρόνια στην Υπηρεσία Αμυντικής Πληροφοριών του Ισραήλ και είναι τώρα ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

«Για τον Νετανιάχου, το να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, με τις ΗΠΑ να έχουν τόσες πολλές δυνάμεις στον Κόλπο και τον Τραμπ να είναι τόσο κοντά στο να επιτεθεί στο Ιράν, είναι μια χρυσή στιγμή που δεν μπορεί να αφήσει να περάσει».

Ο Ασάφ Κοέν, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της μονάδας πληροφοριών σημάτων του Ισραήλ, λέει ότι υπάρχει στρατηγική και στη σιωπή του Ισραήλ.

«Η [ισραηλινή] ηγεσία πιστεύει ότι πρέπει να αφήσουμε τους Αμερικανούς να ηγηθούν αυτή τη φορά, επειδή είναι ισχυρότεροι, έχουν περισσότερες δυνατότητες και πολύ μεγαλύτερη νομιμότητα στον κόσμο». Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θεωρεί από καιρό το Ιράν ως την κύρια απειλή για το Ισραήλ και τη μεγαλύτερη πηγή αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η δημόσια σιωπή του δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικές συζητήσεις με τον βασικό σύμμαχό του στις ΗΠΑ. Αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, Σλόμι Μπίντερ, συναντήθηκε με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πιθανούς στόχους στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επί του παρόντος μια σειρά από ενέργειες κατά του Ιράν – σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές περιλαμβάνουν τόσο περιορισμένες συμβολικές επιθέσεις όσο και πλήρη αλλαγή του καθεστώτος. Δημόσια, έχει εναλλάξει στρατιωτικές απειλές με την προσφορά νέων διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ βλέπει οφέλη από την εμπλοκή Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Ενώ πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η προσπάθεια ανατροπής της ηγεσίας του Ιράν ενέχει τεράστιους κινδύνους για την περιοχή, πολλοί στο Ισραήλ βλέπουν πιθανά οφέλη για την ασφάλειά τους. Με την αλλαγή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, το Ισραήλ ελπίζει να τερματίσει την απειλή από τα βαλλιστικά πυραύλους του Ιράν και την πιθανότητα να αποκτήσει κάποτε και πυρηνικά όπλα.

Θα αποδυνάμωνε επίσης περαιτέρω τις ένοπλες ομάδες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει έως και 25.000 πυραύλους και ρουκέτες πέρα από τα σύνορα στο Λίβανο, σύμφωνα με το ισραηλινό ερευνητικό ινστιτούτο Alma.

Υπάρχουν και αρνητικά από την άλλη καθεστώτος στο Ιράν

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αλλαγής καθεστώτος παραμένουν. Χωρίς εμφανείς ρωγμές στη στρατιωτική και κληρική συμμαχία γύρω από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και με ένα κατακερματισμένο κίνημα αντιπολίτευσης στη χώρα, δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης.

Ένας νεότερος διάδοχος από την ίδια κυβερνώσα ελίτ δεν θα ήταν απαραίτητα πιο ευέλικτος στην απάντησή του προς το Ισραήλ, και το χάος ενός εμφυλίου πολέμου θα ήταν βαθιά αποσταθεροποιητικό όχι μόνο για τους Ιρανούς, αλλά και για την περιοχή στο σύνολό της. Επιπλέον, αρκετοί ειδικοί σε θέματα άμυνας έχουν επισημάνει ότι τα καθεστώτα συνήθως δεν ανατρέπονται μόνο με αεροπορικές επιδρομές.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος αντιμετωπίζει εκλογές φέτος, έχει εργαστεί σκληρά από τις επιθέσεις της Χάμας για να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη εικόνα του ως «κύριος Ασφάλεια» του Ισραήλ. Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – ή η δολοφονία του Χαμενεΐ – θα ήταν ένα πολιτικό κέρδος, αλλά και ένας κίνδυνος.

«Είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα υπολογισμένο ρίσκο. Ο Νετανιάχου δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα μετά τον Χαμενεΐ. Θέλει να δείξει, μαζί με τον Τραμπ, ότι κατέστρεψε το ιρανικό καθεστώς.

Είναι ένα ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αν ξέρει ότι οι Αμερικανοί θα προχωρήσουν μέχρι τέλους. Το πρόβλημα είναι ο Τραμπ», λέει ο Σιτρίνοβιτς.