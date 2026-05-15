Ισραήλ: Ο στρατός χτύπησε κορυφαίο διοικητή της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Τη διεξαγωγή αεροπορικής επιδρομής στην Γάζα στοχεύοντας τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ σήμερα (15.05.2026).

Ο IDF πιστεύει ότι ο Χαντάντ είναι ένας από τους εγκεφάλους της 7ης Οκτωβρίου 2023, των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τη Χαμάς σε αίτημα του Reuters για την τύχη του Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος ανέλαβε στρατιωτικός διοικητής της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον θάνατο του διοικητή Μοχάμεντ Σινουάρ από τον ισραηλινό στρατό τον Μάιο του 2025.

Ο Χαντάντ είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που γίνεται στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής από τον Οκτώβριο, όταν συνήφθη συμφωνία με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα.

Η επίθεση σημειώνεται καθώς η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της σε μια λωρίδα εδάφους στις ακτές της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό της.

Σε κοινή δήλωση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Χαντάντ “ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τη βλάβη που προκλήθηκε σε χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες (και) στρατιώτες”. Δεν ανέφεραν εάν πιστεύουν ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε.

Ιατρικό προσωπικό και αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα είπαν ότι αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα διαμέρισμα στην περιοχή Ριμάλ της πόλης της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι. Η ταυτότητα αυτού που σκοτώθηκε δεν έγινε γνωστή.

Μια δεύτερη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα από το δεύτερο πλήγμα.

Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες από βομβαρδισμούς στη Γάζα

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του θύλακα. Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του ήταν ο ντε φάκτο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ αν και καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν τον θάνατό του.

Γιατροί στη Γάζα είπαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς σε ένα διαμέρισμα και ένα όχημα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, από το πρώτο πλήγμα, σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν πολλά άλλα. Ακολούθησε δεύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον ενός οχήματος σε κοντινό δρόμο, όπου σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Σε βίντεο του πρακτορείου Reuters από το σημείο διακρίνονται φλόγες να τυλίγουν ένα διαμέρισμα σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο. Παλαιστίνιοι ανασύρουν τουλάχιστον μία σωρό από τα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι εκατοντάδες άνθρωποι ζούσαν στο κτίριο που μπήκε στο στόχαστρο. «Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Έχουμε έναν αριθμό (νεκρών). Μιλάμε για μεγάλο αριθμό τραυματιών, μεταξύ αυτών και οικογένειες», πρόσθεσε.