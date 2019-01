Brexit: Απελπισμένος και ο Τουσκ! “Ακόμη δεν ξέρουμε τι θέλει η Βρετανία”

Ο κ. Τουσκ επανέλαβε και αυτός με τη σειρά του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εμμένει στη συμφωνία για το Brexit με ένα μήνυμα στο twitter προς την Τερέζα Μέι.

«Η Συμφωνία για το Brexit δεν τίθεται σε επαναδιαπραγμάτευση. Χθες, μάθαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε. Από κει και πέρα το θέμα του backstop αλλά και της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ συζητήθηκαν ανάμεσα στην Τερέζα Μέι και τον επικεφαλής του κόμματος των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Η συνάντηση διάρκεσε λιγότερο από μια ώρα και η πρωθυπουργός άκουσε με προσοχή τα λεγόμενα του κ. Κόρμπιν για το θέμα του Brexit και συγκεκριμένα για το ιρλανδικό backstop.

My message to PM @theresa_may: The EU position is clear and consistent. The Withdrawal Agreement is not open for renegotiation. Yesterday, we found out what the UK doesn’t want. But we still don’t know what the UK does want. #brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 30 Ιανουαρίου 2019