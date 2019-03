Brexit: Απορρίφθηκε για τρίτη φορά το σχέδιο της Μέι

Απορρίφθηκε για τρίτη φορά η πρόταση της Τερέζας Μέι για το Brexit.

Κατά του σχεδίου ψήφισαν 344 βουλευτές και υπέρ 287.

BREAKING Theresa May's Brexit deal DEFEATED by MPs plunging UK into deepest chaos yethttps://t.co/MKQwkXnuJs pic.twitter.com/fjaxuIlWy7

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 29, 2019