Brexit: Έξαλλος ο Ντόναλντ Τουσκ με τον Μπόρις Τζόνσον

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, κατηγόρησε τον Μπόρις Τζόνσον πως παίζει με «το μέλλον της Ευρώπης» με ένα «ανόητο παιχνίδι αλληλοκατηγοριών» για τις ευθύνες της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

«Μπόρις Τζόνσον, το διακύβευμα δεν είναι να κερδηθεί ένα ανόητο παιχνίδι αλληλοκατηγοριών. Το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η ασφάλεια και τα συμφέροντα των λαών μας. Δεν θέλετε συμφωνία, δεν θέλετε παράταση, δεν θέλετε να ανακληθεί (το διαζύγιο), quo vadis;», έγραψε ο Τουσκ στο Twitter.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

