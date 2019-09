Brexit: Παράνομο το κλείσιμο του κοινοβουλίου από τον Μπόρις Τζόνσον!

Σε ακόμα μια περιπέτεια μπαίνει η Βρετανία, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να κρίνει παράνομη την απόφαση να κλείσει η Βουλή για 5 εβδομάδες από τον Μπόρις Τζόνσον. Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης η απόφαση του πρωθυπουργού. Το βρετανικό κοινοβούλιο έκλεισε στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Lady Hale, ανακοινώνοντας την απόφασή της είπε ότι η συμβουλή του Μπόρις Τζόνσον στην Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν παράνομη, κενή και χωρίς αντίκρυσμα.

U.K. Supreme Court says Johnson's decision to suspend Parliament was unlawful because

"It had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional function without reasonable justification" pic.twitter.com/S94cboCnxe

— Bloomberg TicToc (@tictoc) September 24, 2019