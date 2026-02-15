CBS: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν, αν αποτύχουν οι συνομιλίες για τα πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν, αν δεν υπάρχει αίσιο τέλος τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποδέχθηκε το αίτημα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για στρατιωτική δράση κατά βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν , σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο μήνες μετά τη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχουν ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων στελεχών του αμερικανικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι συνομιλίες στις ΗΠΑ φαίνεται να επικεντρώνονται λιγότερο στο αν το Ισραήλ μπορεί να προχωρήσει σε επίθεση και περισσότερο στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνδράμουν.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η παροχή εναέριου ανεφοδιασμού σε ισραηλινά αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά και το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της εξασφάλισης άδειας διέλευσης από χώρες που βρίσκονται κατά μήκος πιθανών διαδρομών πτήσης.

«κόκκινη γραμμή» το βαλλιστικό για την Τεχεράνη

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στη διπλωματική οδό και την περασμένη Τετάρτη μετέβη στην Ουάσινγκτον για κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και στο βαλλιστικό οπλοστάσιο.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συζητήσεων για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν κομβικό στοιχείο της άμυνάς της και δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση.

Νέος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη την Τρίτη (17/02/2026).

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ελβετική πόλη, όπου θα διεξαχθούν έμμεσες συνομιλίες.