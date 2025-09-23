Κόσμος

Deals 10 δισ. δολαρίων θέλει να κλείσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ – Το σχέδιο του και το αγκάθι των S400

Ο Ερντογάν σχεδιάζει την αγορά εκατοντάδων Boeing και μαχητικών Lockheed - Θέλει μέρος της παραγωγής στην Τουρκία, σύμφωνα με το Bloomberg
Ερντογάν - Τραμπ
Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Christian Hartmann / Pool / File Photo

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ποντάρει πολλά στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (25.09.2025) στο Λευκό Οίκο, κι αυτό φαίνεται από την πρόταση που έχει ετοιμάσει στον αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες αεροσκάφη Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin, υπό τον όρο σημαντικού μέρος της παραγωγής να γίνει στην Τουρκία. Οι συμφωνίες, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τελούν υπό την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχεται τον Τούρκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο σε δύο μέρες από σήμερα, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Γίνεται φανερό ότι η Άγκυρα προσπαθεί να επαναφέρει τις τεταμένες σχέσεις των τελευταίων ετών.

Ο Τραμπ αναμένεται να ολοκληρώσει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, καθώς και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35 με την Τουρκία.

Ήδη, ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (22.09.2025) ότι η Τουρκία θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών F-35 στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Το «αγκάθι» των S-400

Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα ξεπεραστεί το εμπόδιο των S-400. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία οδήγησε σε αδιέξοδο με την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ επέβαλλαν κυρώσεις – γνωστές ως CAATSA – οι οποίες στόχευαν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.

Μια από αυτές ήταν ο αποκλεισμός της Άγκυρας από το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35.

Η Άγκυρα αρνείται να απομακρύνει τα ρωσικά συστήματα, όπως ζητούν οι ΗΠΑ, αλλά ελπίζει ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει σε τροποποίηση του CAATSA ώστε να μπορέσει να αγοράσει 40 μαχητικά F-35A.

Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε ξανά τον δρόμο για τις τουρκικές εταιρείες που είχαν αναλάβει την παραγωγή ανταλλακτικών αξίας 12 δισ. δολαρίων για τα F-35.

Παράλληλα, τουρκικές εταιρείες ηλεκτρονικών θα μπορούσαν να συνεχίσουν να προσφέρουν λογισμικά συστήματα, ενώ άλλες να συμβάλουν στην παράκαμψη ευρωπαϊκών περιορισμών που αφορούν τη χρήση χημικών υλικών σε εξαρτήματα.

Πέρα από τα F-35, ο Ερντογάν επιδιώκει να κλείσει την αγορά 40 νέων F-16 Vipers, εκατοντάδων βομβών, πυραύλων και ανταλλακτικών κινητήρων.

Η πώληση εγκρίθηκε πέρυσι, μετά την κύρωση από την Τουρκία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Αρχικά η Άγκυρα σκόπευε να προμηθευτεί 79 κιτ αναβάθμισης για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων F-16, όμως πλέον προσανατολίζεται στην αγορά νέων F-35A, σύμφωνα με πηγές.

Παράλληλα, η Άγκυρα πιέζει για άδεια από τις ΗΠΑ ώστε να προμηθευτεί και να συναρμολογεί κινητήρες F110 και F404 της GE Aerospace, που χρησιμοποιούνται τόσο σε αμερικανικά μαχητικά όσο και στα τουρκικά Kaan και Hurjet. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη απαντήσει, αλλά μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιταχύνει την παραγωγή κινητήρων σε μια περίοδο αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδος τα βλέμματα θα στραφούν στο «Σπίτι της Τουρκίας», όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

