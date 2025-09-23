Τα «αγκάθια» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Το πρόγραμμα «SAFE», η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και η Λιβύη

Για τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένο το σύντομο αλλά κρίσιμο τετ α τετ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Νέας Υόρκης (21:00 ώρα Ελλάδας), στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για χώρο που επέλεξε φέτος η τουρκική πλευρά, ενώ πέρσι οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί σε μια αίθουσα του ΟΗΕ που είχε υποδείξει η Αθήνα. Η συνάντηση θα διαρκέσει μόλις 30 λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνει διμερή και περιφερειακά ζητήματα, ενώ από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος Μίλτον Νικολαΐδης. Από την τουρκική αντιπροσωπεία θα δώσουν το «παρών» ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Τσαγκατάι Κίλιτς.

Σημειώνεται πως πριν από το ραντεβού με τον Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναφέρει πως τρία είναι τα σημεία αιχμής στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν:

η στάση της Ελλάδας στο πρόγραμμα SAFE,

η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης και

το πεδίο της Λιβύης.

Παρά το γεγονός πως τόσο η ελληνική όσο και η τουρκική πλευρά προσπάθησαν να κρατήσουν κάποια ισορροπία, το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πιο επιβαρυμένο σε σχέση με πέρυσι, με την Άγκυρα να αντιδρά στις κινήσεις της Αθήνας για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι στηρίζει τον διάλογο, χωρίς όμως να θέτει σε αμφισβήτηση ζητήματα κυριαρχίας. «Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα. Έχει επιλέξει τον διάλογο και όχι μία συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, διευρύνει τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναδεικνύεται ως δύναμη σταθερότητας».

Μπαράζ επαφών Κυριάκου Μητσοτάκη

Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μία σειρά επαφών με ξένους ηγέτες, επενδυτές και εκπροσώπους εταιρειών ενέργειας, άμυνας και φαρμακοβιομηχανίας. Την Παρασκευή θα εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και θα παραστεί στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το βραβείο Templeton.