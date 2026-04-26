Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών για τους πυροβολισμούς

Ακόμα μία πιθανή απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Απριλίου κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Ουάσινγκτον, με την επίθεση να σοκάρει τον κόσμο παγκοσμίως και να προκαλεί την αντίδραση των ξένων ηγετών οι οποίοι «στηρίζουν» τον πρόεδρο Τραμπ.

Συγκεκριμένα πολλοί ξένοι ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Πέδρο Σάντσεθ και ο Κιρ Στάρμερ καταδίκασαν την επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από τους λογαριασμούς τους στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλώσεις δεν παρέλειψε να κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έκανε λόγο για «την υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για μία «απαράδεκτη» επίθεση και εξέφρασε την «υποστήριξή» του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε την «επίθεση που σημειώθηκε απόψε κατά του προέδρου». «Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση. Η ανθρωπότητα δεν θα προοδεύσει παρά με την δημοκρατία, την συνύπαρξη και την ειρήνη», έγραψε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The armed attack targeting the President of the United States last night is unacceptable. Violence has no place in a democracy. I extend my full support to Donald Trump. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.



Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.



It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας. Μέσω του X, η ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ’ αυτή τη δεξίωση.

«Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο πρόεδρος, η πρώτη κυρία και όλοι οι προσκεκλημένοι είναι ασφαλείς». Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία», έγραψε στο Χ ο καναδός πρωθυπουργός.

«Ανακούφιση» εξέφρασαν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλόντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ενώ «σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ (25/4/2026) κατά την διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον στο οποίο παραβρισκόταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όταν έπεσαν πυροβολισμοί.

Οι μυστικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια Τραμπ από την εκδήλωση που γινόταν στο ξενοδοχείο Χίλτον καθώς όπως έχει γίνει γνωστό ένας άνδρας έφτασε οπλισμένος έως το λόμπι του ξενοδοχείου.

Ως δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ο Κόουλ Άλεν, ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, που φέρεται να διέμενε στο ξενοδοχείο Χίλτον.

BREAKING: Trump and several Cabinet members rushed out of the WHCA dinner after a security incident. pic.twitter.com/6X1CxIO80M — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

‘Ηταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι στόχος τους ήταν μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Μάλιστα, ο Άλεν είχε κερδίσει πρόσφατα το βραβείο του «Δασκάλου του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες».

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο όπου παρατίθεται το ετήσιο δείπνο. Όλοι οι παριστάμενοι στην αίθουσα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ιδίως ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

FOOTAGE of the BODY of the SHOOTER at the White House Correspondents dinner.



According witnesses, an unknown man dashed toward the dining area and was met with gun fire.pic.twitter.com/QXQ0QBjcjO https://t.co/Xupz9qBvhe — Morse Report (@MorseReport) April 26, 2026

Και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι και κάποιοι κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια για να προστατευθούν άλλοι ούρλιαζαν από τον φόβο τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ένας και συνελήφθη.