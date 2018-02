Δεν σταματά να τρέμει η Ταϊβάν! Νέος σεισμός 5,7 Ρίχτερ – 7 νεκροί και 64 αγνοούμενοι

Μέχρι τώρα 7 νεκροί έχουν βρεθεί και 67 παραμένουν αγνοούμενοι, πλακωμένοι προφανώς κάτω από τα συντρίμμια, γι αυτό και τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο.

Ωστόσο στην περιοχή σημειώθηκε κι άλλος σεισμός 5,7 βαθμών, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση.

#BREAKING: U.S.G.S. says that a new magnitude 5.7 earthquake has struck the eastern coast of Taiwan 12 miles from the city of Hualien.

