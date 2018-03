Δέος στην Κίνα! Ανακαλύφθηκε αρχαίος ναός με το σχήμα της Μεγάλης Άρκτου!

Ερείπια που χρονολογούνται πριν από 5.000 χρόνια και πιστεύεται ότι ανήκουν σε αρχαίο ναό που είχε το σχήμα της Μεγάλης ‘Άρκτου, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην κεντρική επαρχία Χενάν, στην Κίνα. Στα ερείπια όπου βρίσκονταν ο αρχαίος ναός, εντοπίστηκαν εννέα κεραμικά δοχεία στο σχήμα της Μεγάλης Άρκτου, με έναν στρογγυλό βωμό στην ανατολική πλευρά.

Στην αρχαία Κίνα η Μεγάλη Άρκτος αποτελείτο από επτά «ορατά» αστέρια και δύο «αόρατα», πανομοιότυπα των αντικειμένων Μεσιέ (τα αστρονομικά αντικείμενα που καταλογογραφήθηκαν από τον Γάλλο αστρονόμο Σαρλ Μεσιέ το 1774). Κοντά στο βωμό οι αρχαιολόγοι βρήκαν τρεις τεφροδόχους και έναν ανθρώπινο σκελετό που έδειχνε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Βρέθηκαν επίσης ερείπια πλίνθινων σπιτιών, τα πρώτα που ανακαλύφθηκαν στην κεντρική Κίνα, σημάδι ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν κατασκευαστικά υλικά.

A temple in the shape of the Big Dipper? These 5,000-year-old ruins were found in central China, which may show ancient Chinese had some astronomic knowledge and ritual pattern in the shape of this asterism https://t.co/CndbMyKBlt pic.twitter.com/eZwPWSHwmi

— China Xinhua News (@XHNews) March 30, 2018