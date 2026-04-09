Der Spiegel: Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Ευρώπη με στόχο την στρατιωτική υποστήριξη στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο / REUTERS/Evan Vucci

Να αυξήσει την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους σκοπεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει την στρατιωτική τους στήριξη για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel.
 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» εντός των προσεχών ημερών για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις, όπως αυτές που διατυπώθηκαν από την αρχή του πολέμου δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς.
 
Όπως επισημαίνει το Spiegel, «αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τις αμερικανικές απαιτήσεις ως τελεσίγραφο».
 
Η γερμανική κυβέρνηση, χαιρετίζοντας χθες την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός, εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη βούλησή της να συμβάλει σε μια κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θέτει ωστόσο ως προϋποθέσεις μια ισχυρή εντολή του ΟΗΕ και μια διαρκή εκεχειρία ή ακόμη και μια εκεχειρία ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης.
 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος καταρτίζει λίστες με τους Ευρωπαίους εταίρους που τον στήριξαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και με εκείνους που αντιτάχθηκαν, με στόχο κατόπιν να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τις χώρες της δεύτερης λίστας.
 
Η Γερμανία δεν έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των μεγάλων βάσεων από τις ΗΠΑ στις πρόσφατες επιχειρήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ωστόσο κατ’ επανάληψη τελευταία επικρίνει τη στάση του Βερολίνου και ειδικά την τοποθέτηση στελεχών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «δεν είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος».

