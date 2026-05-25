Εκλογές στην Κύπρο: Νίκη για ΔΗΣΥ και Αννίτα Δημητρίου – Ανησυχητική άνοδος του ακροδεξιού ΕΛΑΜ και έξι κόμματα στη νέα βουλή

Σε νέα πολιτική φάση εισέρχεται η Κύπρος μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να διατηρεί την πρωτιά και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο της βραδιάς, διπλασιάζοντας τη δύναμή του στη Βουλή.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός της Κύπρου αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη μετά τις εκλογές με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες, διατηρώντας την κοινοβουλευτική του ισχύ. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 23,9% και 15 έδρες.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε το αποτέλεσμα εντολή σταθερότητας και πολιτικής συνέχειας, τονίζοντας ότι «οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα» και ότι από την επόμενη ημέρα το κόμμα θα κινηθεί με στόχο «συναινέσεις και μεταρρυθμίσεις που φέρνουν αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Στεφάνου μίλησε για «ανοδική πορεία» του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί βάση για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Αριστεράς στη Βουλή.

Τα νέα κόμματα και η ακροδεξία

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με το Άλμα και ο Φειδίας Παναγιώτου με την Άμεση Δημοκρατία καταφέρνουν να εισέλθουν στη Βουλή, εκφράζοντας ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που κινήθηκε έξω από τα παραδοσιακά κομματικά σχήματα.

Το αποτέλεσμα όμως που ξεχώρισε ήταν αυτό του ΕΛΑΜ, το οποίο συγκέντρωσε 10,9% και εξασφάλισε 8 έδρες, από 4 που είχε στην προηγούμενη Βουλή, καταγράφοντας τη σημαντικότερη ενίσχυση μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, έκανε λόγο για «τεράστια νίκη», σημειώνοντας ότι το κόμμα του πέτυχε τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με όλα τα παραδοσιακά και νεότερα πολιτικά σχήματα.

«Το ΕΛΑΜ έχει διπλασιάσει τις έδρες του εντός του κοινοβουλίου. Το αντιλαμβανόμαστε ως μεγαλύτερη ευθύνη για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος του ΕΛΑΜ θεωρείται από πολιτικούς αναλυτές ένα από τα σημαντικότερα σημεία της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας, καθώς το κόμμα παύει να αποτελεί μικρή δύναμη διαμαρτυρίας και αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο στις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Εξακομματική βουλή

Η νέα Βουλή θα είναι εξακομματική, ωστόσο η σύνθεσή της αλλάζει σημαντικά, καθώς εκτός Κοινοβουλίου μένουν ιστορικά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ, αλλά και η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι.

Στη Βουλή εισέρχονται για πρώτη φορά το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδίας Παναγιώτου, με τέσσερις έδρες το καθένα.

Η τελική κατανομή των εδρών, με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, διαμορφώνεται ως εξής:

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ): 17 έδρες – 27,1% – 101.015 ψήφοι (-0,8%)

ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία: 15 έδρες – 23,9% – 88.775 ψήφοι (+1,4%)

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ): 8 έδρες – 10,9% – 40.572 ψήφοι (+4%)

Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ): 8 έδρες – 10% – 37.223 ψήφοι (-1,3%)

Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο: 4 έδρες – 5,8% – 21.697 ψήφοι

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: 4 έδρες – 5,4% – 20.160 ψήφοι

Συνολικά: