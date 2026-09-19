Deutsche Welle: Δεν κλείνει η ελληνική υπηρεσία – Ανακαλείται η απόφαση κατάργησης

Κανονικά θα συνεχίσει να λειτουργεί το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του σταθμού στη Γερμανία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε ληφθεί η απόφαση κατάργησης της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle από 1ης Ιανουαρίου 2027, μετά από μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα αλλά και στην Γερμανία.

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Η εκπομπή της Deutsche Welle, άλλωστε, είχε και ιστορική σημασία λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε εναντίον της ελληνικής χούντας. Το ελληνικό τμήμα της θα συνεχίσει να λειτουργεί με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν αλλά με παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες.

Κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος διαδραμάτισε ο Γερμανός βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-ελληνικών υποθέσεων, του γερμανικού κοινοβουλίου, Thomas Rachel.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Γερμανίας είχε δηλώσει τότε, μεταξύ άλλων: «η ελληνική υπηρεσία της DW θα καταργηθεί. Η υπηρεσία αυτή παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

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Αποτελούσε σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να προβεί σε περικοπές σε αυτόν τον τομέα».

Πλέον, φαίνεται πως η παραπάνω απόφαση ανακαλείται και η ελληνική υπηρεσία του ιστορικού γερμανικού σταθμού θα συνεχίσει τη λειτουργία της.

Αφότου ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος στον καγκελάριο, υπήρξε σειρά επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), ιδιαίτερα στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον Φεβρουάριο, όπου οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας μετέβησαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα σε όλους τους συνομιλητές τους.

Η ελληνική προσπάθεια συνεχίστηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου δραστηριοποιήθηκε πρωτίστως ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τ. Χατζηβασιλείου, ώστε να γίνονται τακτικά κρούσεις προς το CDU.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά οικοδόμησε και συμμαχίες με πρόσωπα-κλειδιά, που συνέβαλαν ιδιαίτερα στο να διαχυθεί το μήνυμα υπέρ της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος, όπως ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη Βουλή της Γερμανίας, Τόμας Ράχελ, ο πρώην Διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ και ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος, όπως και ο Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.