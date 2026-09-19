Κόσμος

Deutsche Welle: Δεν κλείνει η ελληνική υπηρεσία – Ανακαλείται η απόφαση κατάργησης

Το ελληνικό τμήμα της θα συνεχίσει να λειτουργεί με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν αλλά με παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες
Το λογότυπο της Deutsche Welle έξω από τα κεντρικά γραφεία της στο Βερολίνο
Το λογότυπο της Deutsche Welle έξω από τα κεντρικά γραφεία της στο Βερολίνο / REUTERS / Φωτογραφία Annegret Hilse
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κανονικά θα συνεχίσει να λειτουργεί το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του σταθμού στη Γερμανία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε ληφθεί η απόφαση κατάργησης της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle από 1ης Ιανουαρίου 2027, μετά από μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα αλλά και στην Γερμανία.

Η εκπομπή της Deutsche Welle, άλλωστε, είχε και ιστορική σημασία λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε εναντίον της ελληνικής χούντας. Το ελληνικό τμήμα της θα συνεχίσει να λειτουργεί με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν αλλά με παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες.

Κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος διαδραμάτισε ο Γερμανός βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-ελληνικών υποθέσεων, του γερμανικού κοινοβουλίου, Thomas Rachel.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Γερμανίας είχε δηλώσει τότε, μεταξύ άλλων: «η ελληνική υπηρεσία της DW θα καταργηθεί. Η υπηρεσία αυτή παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Αποτελούσε σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να προβεί σε περικοπές σε αυτόν τον τομέα».

Πλέον, φαίνεται πως η παραπάνω απόφαση ανακαλείται και η ελληνική υπηρεσία του ιστορικού γερμανικού σταθμού θα συνεχίσει τη λειτουργία της.

Αφότου ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος στον καγκελάριο, υπήρξε σειρά επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), ιδιαίτερα στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον Φεβρουάριο, όπου οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας μετέβησαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα σε όλους τους συνομιλητές τους.

Η ελληνική προσπάθεια συνεχίστηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου δραστηριοποιήθηκε πρωτίστως ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τ. Χατζηβασιλείου, ώστε να γίνονται τακτικά κρούσεις προς το CDU.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά οικοδόμησε και συμμαχίες με πρόσωπα-κλειδιά, που συνέβαλαν ιδιαίτερα στο να διαχυθεί το μήνυμα υπέρ της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος, όπως ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη Βουλή της Γερμανίας, Τόμας Ράχελ, ο πρώην Διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ και ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος, όπως και ο Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
146
110
101
101
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φόβοι πως ο Πούτιν ετοιμάζει «μυστική επιστράτευση» 300.000 Ρώσων: Συναγερμός στην Ευρώπη για νέες υβριδικές επιθέσεις
Ρωσικά έγγραφα που δημοσίευσε το Bloomberg δείχνουν δραστηριότητα σε κέντρα στρατολόγησης, καθώς και ενδείξεις ότι ορισμένοι Ρώσοι προσπαθούν να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό για να αποφύγουν την κατάταξη
REUTERS
Στη Νέα Υόρκη η υπογραφή της συμφωνίας Τραμπ με την Δανία για την Γροιλανδία: «Ενισχύουμε την ασφάλεια στην Αρκτική»
Η συμφωνία «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας) και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», δήλωσε η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν
Ντόναλτ Τραμπ
Άναυδοι Γουίλιαμ και Χάρι από τις αποκαλύψεις του αδελφού της Νταϊάνα στο βιβλίο του – Οι σοκαριστικοί ισχυρισμοί για τον Κάρολο
Ανάμεσα στους πιο αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του είναι η περιγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Κάρολο μετά την είδηση του θανάτου της Νταϊάνα
βασιλιας καρολος 6
«Θυσιάστε τη ζωή σας»: Χιλιάδες στο κέντρο της Τεχεράνης για την στρατιωτική παρέλαση και την επιστράτευση εθελοντών
Εκτιμάται πως πάνω από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης - Το μήνυμα ισχύος του Ιράν απέναντι στις ισραηλινές - αμερικανικές επιθέσεις
Γυναίκες μέλη των ιρανικών πολιτοφυλακών Basij
Newsit logo
Newsit logo