Διάσημη ηθοποιός γίνεται παρουσιάστρια σε talk show

Ένα νέο talk show για την ψυχική υγεία θα παρουσιάσει στο Facebook Watch η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Ταράτζι Π. Χένσον.

Το show, σύμφωνα με το Deadline, θα έχει τίτλο «Peace of Mind with Taraji» και στο πλευρό της Χένσον θα βρίσκεται η εκτελεστική διευθύντρια του ιδρύματος Boris Lawrence Henson Foundation, Τρέισι Τζέιντ Τζένκινς.

Οι Χένσον και Τζένκινς μέσα από την εκπομπή «Peace of Mind with Taraji» θα δείξουν στους θεατές πώς να εκφράζουν τη στήριξή τους και πώς να αντιμετωπίζουν το στίγμα που περιβάλλει τη θεραπεία θεμάτων ψυχικής υγείας.

«Εδώ και καιρό είμαι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας για την κοινότητα των Μαύρων και δημιούργησα το Boris Lawrence Henson Foundation το 2018, το οποίο παρέχει μέσα σε χιλιάδες ανθρώπους που μάχονται με τέτοια προβλήματα» είπε η Ταράτζι Π. Χένσον.

«Ανυπομονώ να φέρω αυτή τη νέα σειρά συζητήσεων στο Facebook Watch, όπου μπορώ να συνεχίσω να εξετάζω ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πολύ» σημείωσε.

