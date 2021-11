Έναν κινητήρα που χρησιμοποιεί ιώδιο αντί για ξένον δοκίμασαν με επιτυχία για πρώτη φορά ερευνητές στη Γαλλία, οι οποίοι ασχολούνται με τα συστήματα προώθησης στο Διάστημα. Πρόκειται για έναν μικρό δορυφόρο CubeSat βάρους 20 κιλών σε τροχιά, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ελιγμών.

Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται ότι το ιώδιο αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με το έως τώρα ευρέως χρησιμοποιούμενο ξένον, το οποίο είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο στην αποθήκευσή του. Το επίτευγμα, που χαρακτηρίστηκε «ιστορικό», μπορεί να οδηγήσει σε νέα πιο αποτελεσματικά, ηλεκτρικά συστήματα προώθησης συσκευών στο Διάστημα που θα βασίζονται στο ιώδιο ως εναλλακτικό «καύσιμο».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ντμίτρο Ραφάλσκιι της γαλλικής εταιρείας ThrustMe, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιτυχώς μια δοκιμή με ένα μικρό δορυφόρο CubeSat βάρους 20 κιλών σε τροχιά, ο οποίος ήταν εφοδιασμένος με ένα σύστημα προώθησης με βάση το ιώδιο, που του επέτρεψε να κάνει διάφορους ελιγμούς στο διάστημα.

We are excited to announce that the results of our world-first demonstration of an iodine electric propulsion system in space have been published in the leading scientific journal @Nature !



Find out more in our press-release:https://t.co/2EaeYtv8nb pic.twitter.com/bA9FQD86bM