Δημιούργησαν το πρόσωπο του Τζακ του Αντεροβγάλτη με τεχνητή νοημοσύνη

Τζακ ο Αντεροβγάλτης. Το όνομά του, για την ακρίβεια το ψευδώνυμο που δόθηκε σε έναν άγνωστο serial killer ο οποίος δρούσε στην περιοχή Γουάιτσάπελ του Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα, προκαλούσε ρίγη τρόμου.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν εικόνες του Τζακ του Αντεροβγάλτη – Jack the Ripper για τους αγγλομαθείς- που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αποκαλύπτουν ότι ο διαβόητος serial killer ιερόδουλων του 19ου αιώνα στο Λονδίνο ήταν ένας μάλλον επιβλητικός άντρας με μια σκοτεινή γοητεία και άγριο βλέμμα.

Οι συγκεκριμένες εικόνες προήλθαν από τον Jeff Leahy, έναν επί μακρόν λάτρη του Αντεροβγάλτη από το Carmarthen της Ουαλίας, ο οποίος δημιούργησε μια μίνι σειρά για τον δολοφόνο και έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας τις παραδόσεις γύρω από έναν από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της ιστορίας.

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Midjourney, μαζί με πληροφορίες και διαθέσιμες φωτογραφίες των συγγενών του βασικού υπόπτου Aaron Kosminski, ο Leahy κατάφερε να δημιουργήσει ένα μάλλον εντυπωσιακό πορτρέτο του άνδρα.

