Στο… σφυρί θα βγει την επόμενη εβδομάδα στη Ζυρίχη της Ελβετίας το μεγαλύτερο λευκό διαμάντι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Μάλιστα, ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει όχι έναν αλλά δύο πολύτιμους λίθους, άνω των 200 καρατίων έκαστος.

Γνωστό ως «Ο Βράχος», το λευκό διαμάντι των 228,31 καρατίων έχει μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του γκολφ και εκτιμάται ότι θα πωληθεί γύρω στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

«Έχει ένα απόλυτα συμμετρικό σχήμα που μοιάζει με αχλάδι και είναι ένα από τα πιο σπάνια πετράδια που έχουν πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία» δήλωσε ο Μαξ Φόσετ, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του οίκου Christie’s στη Γενεύη.

Οι τιμές των διαμαντιών έχουν αυξηθεί μετά την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, καθώς και τη χαλάρωση των περιορισμών κατά της πανδημίας που επέτρεψε την επιστροφή των εκδηλώσεων για VIP πρόσωπα.

Το διαμάντι εξορύχτηκε στη Νότια Αφρική και φοριόταν ως περιδέραιο από την προηγούμενη ιδιοκτήτριά του.

Το μεγαλύτερο λευκό διαμάντι που έχει πωληθεί σε δημοπρασία μέχρι σήμερα ήταν ένα πετράδι 163,41 καρατίων το 2017.

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει επίσης έναν κίτρινο πολύτιμο λίθο 205,07 καρατίων, γνωστό ως «Το Διαμάντι του Ερυθρού Σταυρού» αφού ένα αδιευκρίνιστο μέρος του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού με έδρα τη Γενεύη.

Το πετράδι, που έχει έναν Σταυρό της Μάλτας στη βάση του, δημοπρατήθηκε αρχικά από τον οίκο Christie’s το 1918 στο Λονδίνο. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του είναι 6-9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Φόσετ.

