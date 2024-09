Δολοφονία Ούλωφ Πάλμε: Η ΑΙ «έλυσε» τη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού 38 χρόνια μετά

Μια νέα ανάλυση της ανεξιχνίαστης δολοφονίας του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλωφ Πάλμε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εμπλέκει έναν νέο ύποπτο – και απειλεί να εκτροχιάσει την αρχική έρευνα.

Για πολλές δεκαετίες πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να ανακαλύψουν ποιος κρυβόταν πίσω από τη δολοφονία του Ούλωφ Πάλμε. Τώρα, μια νέα θεωρία κάνει την εμφάνισή της, μέσα από τα… μάτια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου 1986 και ο Ούλωφ Πάλμε, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άννα Λίσμπετ, έφευγε από έναν κινηματογράφο στο κέντρο της Στοκχόλμης, αφού πρώτα είχε δει την ταινία «The Mozart Brothers». Ξαφνικά, ένας άνδρας πετάχτηκε από το σκοτάδι, πυροβολώντας τον πρωθυπουργό της Σουηδίας μια φορά στην πλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα ο γνωστός πολιτικός θα άφηνε την τελευταία του πνοή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, πολλοί ήταν αυτοί που δοκίμασαν να δώσουν πρόσωπο στον δολοφόνο του Ούλωφ Πάλμε. Πολλές θεωρίες ακούστηκαν, από ξένη ανάμειξη μέχρι αδικημένους εμπόρους όπλων ακόμα και εμπλοκή της CIA.

Η αστυνομία κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός δολοφόνος ήταν «πιθανότατα» ο γραφίστας Στιγκ Ένγκστρομ ο οποίος πέθανε το 2000.

Αλλά μια νέα σύγκριση της τεχνητής νοημοσύνης με φωτογραφίες των κύριων υπόπτων διαπίστωσε ότι ο Ένγκστρομ είχε πολύ λιγότερη ομοιότητα με το σύνθετο πρόσωπο από ό,τι ένας άλλος μάρτυρας – κλειδί.

O Jon Jordås -Διευθυντής του τμήματος Ντοκιμαντέρ της εταιρείας Filt – μοιάζει αποφασισμένος να ανοίξει ξανά την υπόθεση αφού υποστηρίζει ότι «κάτι δεν κολλάει σε αυτήν την ιστορία» όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Times. Έτσι δοκίμασε να βρει μόνος του απαντήσεις, χρησιμοποιώντας την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Περνώντας όλα τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι Αρχές και τις φωτογραφίες των υπόπτων από ένα AΙ πρόγραμμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Στιγκ Ενγκστρομ είχε μόλις 18% πιθανότητες να είναι ο δολοφόνος.

Ο Christer Pettersson, που το 1989 κατηγορήθηκε για τον φόνο του Πάλμε αλλά έναν χρόνο αργότερα αθωώθηκε, είχε 25% πιθανότητες να έχει τραβήξει τη σκανδάλη. Ο Pettersson πέθανε το 2004.

Ωστόσο επικρατέστερος ήταν ο Christer Andersson.

Ένα όνομα αρκετά γνώριμο στις σουηδικές Αρχές. Ο Christer Andersson, οδηγός μετρό που έγινε επενδυτής, ήταν ένας από τους βασικούς υπόπτους της αστυνομίας, έχοντας προσαχθεί για ανάκριση τουλάχιστον πέντε φορές από το 1995 έως το 1998.

Μάλιστα είχε δηλωμένο στην κατοχή του ένα περίστροφο (ίδιο όπλο με αυτό το οποίο δολοφονήθηκε ο Πάλμε) ωστόσο στις Αρχές είπε ότι αναγκάστηκε να το πουλήσει επειδή είχε χρέη.

Μετά το 1998, οι Αρχές σταμάτησαν να τον ανακρίνουν καθώς τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους ήταν λίγα και δεν μπορούσε να δημιουργηθεί υπόθεση εναντίον του.

Ο Jordås θεωρεί ότι η αστυνομία άφησε την υπόθεση του Άντερσον επειδή ήταν πεπισμένη ότι πίσω από τη δολοφονία του Πάλμε βρισκόταν το κουρδικό PKK.

Τελικά, εκείνος χρεοκόπησε κι έβαλε τέλος στη ζωή του το 2008 όταν η αστυνομία πήγε στο σπίτι του για να του μιλήσει. Άρα, και αυτή η υπόθεση, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να ενοχλεί τον Jon Jordås, ο οποίος παρουσίασε τη θεωρία του μέσα από το βιβλίο «The Last Book on the Murder of Olof Palme» που μόλις κυκλοφόρησε.

Πληροφορίες από Dailymail