Ισραηλινοί κομάντος μεταμφιεσμένοι σε… ιατρικό προσωπικό, μπήκαν σε νοσοκομείο της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σκοπός τους ήταν να εκτελέσουν τρεις «τρομοκράτες» που συνδέονται με τη Χαμάς. Όλα αυτά καταγράφονται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και κάνουν ήδη το γύρο του κόσμου.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, με τους… μεταμφιεσμένους κομάντος, δημοσιοποιήθηκε από τις παλαιστινιακές αρχές. Σε αυτό φαίνονται 12 άνδρες και γυναίκες με πολεμικά όπλα, μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό ή με πολιτικά ρούχα, να μπαίνουν στις 05:43 σε μονάδα νοσηλείας προτείνοντας τα όπλα, μέσα στο νοσοκομείο!

Είναι η πρώτη φορά από το 2015 που οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν αυτού του τύπου την επιχείρηση σε νοσοκομείο της Δυτικής Όχθης και σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα επεκτείνεται σε άλλα μέτωπα…

