Κόσμος

ΕΕ: «Εκφοβισμός κι απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός οι ρωσικές επιθέσεις με Oreshnik στο Κίεβο»

Η Μόσχα χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές κάτι που καταδίκασε και ο Εμανουέλ Μακρόν
Εικόνες καταστροφής από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Εικόνες καταστροφής από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE IN KYIV REGION / Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ισοπεδωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, εξαπολύοντας υπερηχητικά βλήματα αλλά και βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik στο Κίεβο, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ΕΕ αλλά και ευρωπαίων ηγετών όπως ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχει προειδοποιήσει από χθες (23.05.2026) ότι η Ρωσία ετοιμάζει καταστροφικά πλήγματα στο Κίεβο με τον βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, η Μόσχα δεν τον διέψευσε και η ΕΕ σήμερα (24.05.2026) κατήγγειλε το καταστροφικό μπαράζ βομβαρδισμών.

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ.

⁠«Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας Κιέβου, μεταξύ άλλων με την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik.

«Η Γαλλία καταδικάζει αυτήν την επίθεση και τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik, η οποία πάνω απ’ όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε μια ανάρτηση στο Χ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του να στηρίζει την Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
97
89
77
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους - 4 νεκροί και 83 τραυματίες
Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με μαζικό κύμα πυραύλων και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή και να τραυματιστούν τουλάχιστον 83 άτομα
Ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία
Σύντροφος του μοντέλου OnlyFans, Λίλι Φίλιπς, που κοιμήθηκε με 1.113 άντρες σε μία μέρα: «Στο τέλος πάντα επιστρέφει σε μένα»
Η ίδια η Φίλιπς περιέγραψε το εγχείρημα ως «οργανωμένο» και είπε ότι όσοι την ακολουθούν από παλιά καταλαβαίνουν ότι ήταν ένας στόχος που ήθελε πολύ να καταφέρει
Η Λίλυ Φίλιπς και το αγόρι της
5
Newsit logo
Newsit logo