ΕΕ: «Εκφοβισμός κι απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός οι ρωσικές επιθέσεις με Oreshnik στο Κίεβο»

Οι ισοπεδωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, εξαπολύοντας υπερηχητικά βλήματα αλλά και βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik στο Κίεβο, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ΕΕ αλλά και ευρωπαίων ηγετών όπως ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχει προειδοποιήσει από χθες (23.05.2026) ότι η Ρωσία ετοιμάζει καταστροφικά πλήγματα στο Κίεβο με τον βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, η Μόσχα δεν τον διέψευσε και η ΕΕ σήμερα (24.05.2026) κατήγγειλε το καταστροφικό μπαράζ βομβαρδισμών.

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ.

Russia hit a dead-end on the battlefield, so it terrorizes Ukraine with deliberate strikes on city centres.



These are abhorrent acts of terror meant to kill as many civilians as possible.



Moscow reportedly using Oreshnik intermediate-range ballistic missiles – systems designed… — Kaja Kallas (@kajakallas) May 24, 2026

⁠«Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας Κιέβου, μεταξύ άλλων με την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik.

«Η Γαλλία καταδικάζει αυτήν την επίθεση και τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik, η οποία πάνω απ’ όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε μια ανάρτηση στο Χ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του να στηρίζει την Ουκρανία.