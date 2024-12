ΕΕ: «Να ενισχυθεί η σχέση με την οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ στη Συρία» – Επαναλειτουργούν οι διπλωματικοί δίαυλοι

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματοποίησε σήμερα (17.12.2024) επίσκεψη στην Άγκυρα και συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Συρία και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΕ στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την σχέση της με την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίχ αλ Σαμ (HTS), η οποία έχει αναλάβει την εξουσία στην Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από τις αντικυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζει η Τουρκία.

«Οφείλουμε τώρα να ενισχύσουμε την απευθείας σχέση με την Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ και άλλες οργανώσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και έπειτα πρόσθεσε προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της δεν μπορούν να επιτρέψουν την αναβίωση του τζιχαντιστικού Ισλαμικού Κράτους στην Συρία.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τον επαναπατρισμό των Σύρων που εγκατέλειψαν την χώρα τους κατά την διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου πολέμου. Στο πλευρό της προέδρου της Κομισιόν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς την ανάγκη συγκρότησης μίας «συμπεριληπτικής» κυβέρνησης στην Συρία.

Our top diplomatic representative returns to Damascus.



We are stepping up our support to the population immediately with a Humanitarian Air Bridge.



And we start preparing early recovery, with our annual Syria conferences. pic.twitter.com/XuZArgMlcy