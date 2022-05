Δεν έχει προηγούμενο το κρεσέντο προκλήσεων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οποίος έβαλε ξανά στο στόχαστρο την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και στη… σκιά ακόμα μίας δημοσκόπησης “χαστούκι”.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επέλεξε το αεροδρόμιο Ατατούρκ για να κάνει το… show του με 500.000 θεατές, ενώ έγινε και τελετή πρώτης φύτευσης δενδρυλλίων στον Εθνικό Κήπο του παλιού αεροδρομίου. Η κιτς φιέστα περιλάμβανε την μπάντα των γενίτσαρων, που έδινε τον ρυθμό, καθώς το πλήθος ανέμιζε τουρκικές σημαίες και επευφημούσε τον πρόεδρο και τη σύζυγό του, Εμινέ… Κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και αεροπορική επίδειξη από το επίλεκτο σμήνος της πολεμικής αεροπορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει να είναι ενωμένοι οι Τούρκοι και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας είναι πιο σημαντικά από την πολιτική. Όπως οι πρόγονοι μας έθαψαν το Βυζάντιο, ας ελπίσουμε ότι σήμερα χτίζοντας το όραμα μας για το 2053 καταφέρουμε και εμείς να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τους σημερινούς Βυζαντινούς που στήνουν ίντριγκες εναντίον μας», ήταν τα λόγια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του που είχε έντονο προεκλογικό “άρωμα”: μηνύματα ενότητας, φανατισμός, απαντήσεις στους πολιτικούς αντιπάλους του, την ώρα που βλέπει τα ποσοστά του να… κατρακυλούν συνεχώς στις δημοσκοπήσεις, με τελευταία αυτήν την εταιρείας MAK.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIVE: Türkiye’s President Erdogan attends 569th Anniversary Celebrations of Istanbul’s Conquest and Ceremony for Plantation of First Sapling at Atatürk Airport Nation’s Garden https://t.co/O2zCKCcdOZ