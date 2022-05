Μία αξιωματούχος της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ έκανε σήμερα γνωστό ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 101 άμαχοι από το εργοστάσιο χαλυβουργίας του Αζοφστάλ, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έφυγαν βρίσκονται στη Ζαπορίζια, όπου λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Είμαι χαρούμενη και νιώθω ανακούφιση, καθώς επιβεβαιώνω ότι 101 άμαχοι απομακρύνθηκαν με επιτυχία από το χαλυβουργείο του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη», είπε η Οσνάτ Λουμπρανί, συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

«Χάρη στην επιχείρηση, 101 γυναίκες, άνδρες, παιδιά και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι μπόρεσαν τελικά να φύγουν από τα καταφύγια που βρίσκονται κάτω από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ και να δουν το φως της ημέρες έπειτα από δύο μήνες», επισήμανε, σε μια ανακοίνωση που εστάλη σε δημοσιογράφους, η Λουμπρανί.

Good news!



Civilians evacuated from Azovstal steel plant in Mariupol have reached to safety in Zaporizhzhia, thanks to @UN & @ICRC joint efforts.

We'll continue to engage parties to the conflict & do all we can to support safe passage for civilians trapped in war-impacted areas. pic.twitter.com/9d3NuHORzN