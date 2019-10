Έφτιαξε πελώριο άγαλμα του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και… του έβαλε φωτιά! video

Για την έκθεσή του στη γκαλερί Gagosian που εγκαινιάστηκε την Δευτέρα στο Παρίσι, ο Ουρς Φίσερ (Urs Fischer) δημιούργησε ένα μνημειώδες κέρινο γλυπτό, τον Leo, τον αστέρα του Χόλιγουντ Λεονάρντο ΝτιΚάπριο με τους γονείς του, Τζορτζ ΝτιΚάπριο και Ίρμελιν Ιντερμπίρκεν.

Το τεράστιων διαστάσεων έργο, που κατασκευάστηκε σε χυτήριο στην Ελβετία, αποτελείται από διπλό πορτρέτο του Αμερικανού ηθοποιού. Το ένα τον απεικονίζει να μιλάει στον πατέρα του, ο οποίος στέκεται ξεχωριστά, και το άλλο –το οποίο συνδέεται με το πρώτο σαν σιαμαίος δίδυμος– ο πατέρας Τζορτζ χειρονομεί καθώς συνομιλεί με τον γιο του, η μητέρα Ιρμελίν χώνει τον Λίο στη ζεστή αγκαλιά της.

Στο έργο, σε διακριτική απόχρωση του λευκού και απαλό ροζ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχώσεις στα ρούχα του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και των γονιών του.

Ο γεννημένος στην Ελβετία με έδρα τη Νέα Υόρκη καλλιτέχνης όχι μόνο ονόμασε την έκθεση «Leo», αλλά στα εγκαίνια της άναψε το γλυπτό από κερί ξεκινώντας από το φιτίλι στο κεφάλι του Λίο!

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες

This is the story behind Urs Fischer’s giant @LeoDiCaprio candle. https://t.co/Qe3KUUQvQh pic.twitter.com/GRH6gdeAQP

— WWD (@wwd) October 15, 2019