Ο Τραμπ στα εγκαίνια του κέντρου κράτησης μεταναστών «Alligator Alcatraz»: «Θα τους μάθουμε πώς να τρέχουν μακριά από αλιγάτορες»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε… αστειάκια εγκαινιάζοντας την Τρίτη (01.07.2025) το απομακρυσμένο κέντρο κράτησης μεταναστών στα Έβεργκλεϊντς της Φλόριντα «Alligator Alcatraz». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκστασιάστηκε, καθώς κοίταζε τα δεκάδες κλουβιά, προειδοποιώντας για την άγρια ζωή γύρω από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με το Reuters, το κέντρο κράτησης μεταναστών «Alligator Alcatraz», το οποίο εγκαινίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από το Μαϊάμι της Φλόριντα σε έναν τεράστιο υποτροπικό υγρότοπο που είναι γεμάτος από αλιγάτορες, κροκόδειλους και πύθωνες.

Ο Λευκός Οίκος αξιοποιεί αυτές τις τρομακτικές εικόνες για να δείξει την αποφασιστικότητά του να εκκαθαρίσει τους μετανάστες που, όπως λέει, κακώς τους επετράπη από την Κυβέρνηση του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν να παραμείνουν στις ΗΠΑ.

«Κοίταξα έξω και αυτό δεν είναι ένα μέρος που θέλω να πάω πεζοπορία σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ μετά την ξενάγησή του στο «Alligator Alcatraz» και πρόσθεσε: «Είμαστε περικυκλωμένοι από χιλιόμετρα ύπουλων ελών και η μόνη διέξοδος είναι πραγματικά η απέλαση…».

«Ξέρετε, τα φίδια είναι γρήγορα. Αλλά οι αλιγάτορες… Θα τους μάθουμε (σ.σ τους κρατούμενους) πώς να τρέχουν μακριά από αλιγάτορα, εντάξει; Αν αποδράσουν, πώς να τρέξουν: Μην τρέχετε ευθεία, να τρέχετε έτσι», είπε, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση ζιγκ-ζαγκ με τα χέρια του.

«Και ξέρετε τι; Οι πιθανότητες επιβίωσης αυξάνονται κατά 1%. Καλή τύχη!», κατέληξε.

Doocy: With Alliagator Alcatraz, is the idea that if some illegal immigrant escapes, they just get eaten by an alligator?



Trump: I guess that’s the concept. Snakes are fast but alligators— we’re going to teach them how to run away from an alligator. Don’t run in a straight line,… pic.twitter.com/xnGTUTALDr