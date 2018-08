«Έφυγε» ο σπουδαίος Λίντσεϊ Κεμπ

Ο Λίντσεϊ Κεμπ πέθανε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, σε ηλικία 80 ετών, στο Λιβόρνο της Τοσκάνης όπου ήταν εγκατεστημένος εδώ και χρόνια.

Ο Κεμπ γεννήθηκε τον Μάιο του 1938 στη Βρετανία και έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1960, όταν παρουσίασε το θέαμα «Flowers» με τον πρώτο του χορευτικό θίασο.

«Έκανα την παραγωγή με 500 λίρες στερλίνες που κληρονόμησα από μια θεία μου» είχε αποκαλύψει ο ίδιος χρόνια αργότερα σύμφωνα με τη La Repubblica.

Ο Λίντσεϊ Κεμπ έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό όταν συνεργάστηκε με τον Ντέιβιντ Μπόουι στο θέαμα Ziggy Stardust, το 1972.

“#LindsayKemp was a living Pierrot. He lived and talked Pierrot. He was tragic and dramatic and everything in his life was theatrical. And so the stage thing for him was just an extension of himself.” (#DavidBowie, 1967) #PierrotInTurquoise #ZiggyStardust https://t.co/6Ufw3fT9Cd pic.twitter.com/8NulN0PG5Q

— Valentina Crosetto (@ValEstCrosetto) August 25, 2018