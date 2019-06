Εικόνες πανικού στο Ντάλας! Γερανός έπεσε πάνω σε πολυκατοικία, 1 νεκρός – video

Το δυστύχημα πιθανόν να οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους, όπως μετέδωσε το CNN, καθώς η πόλη πλήττεται από ισχυρή θύελλα.

Ο γερανός προκάλεσε ζημιές σε πέντε ορόφους του κτιρίου αλλά και σε ένα πάρκινγκ που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας.

Πολίτες κατέγραψαν τη στιγμή που ο γερανός πέφτει στην πολυκατοικία και τα video κάνουν το γύρο του διαδικτύου!

I got a video of the crane collapsing in Dallas. I hope everyone’s ok— it was terrifying to watch pic.twitter.com/SrC9Kwy2ur — sophie daigle (@soph_daigle) June 9, 2019

Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv — Allison Harris (@AllisonFox4News) June 9, 2019

Elan City Lights and the apartment complex under construction next to it are both Greystar properties. Elan has 468 units and is 96% occupied. Greystar is doing welfare checks on residents and working to provide people and their pets shelter pic.twitter.com/YHYCFXslkL — Allison Harris (@AllisonFox4News) June 9, 2019

The power of wind pic.twitter.com/qI7WXccM3i — Allison Harris (@AllisonFox4News) June 10, 2019

#BREAKING: Storm damage being reported throughout North Texas, especially in Dallas. A crane could be seen toppled onto the Elan City Lights apartments in downtown Dallas. FOR MORE: https://t.co/5RM5GyfmXA pic.twitter.com/igEOMJ7RMT — CBSDFW (@CBSDFW) June 9, 2019

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ο γερανός έπεσε πάνω στην πολυκατοικία διαπερνώντας ορόφους «όπως ένα καυτό μαχαίρι κόβει το βούτυρο».

Αν και η αιτία του δυστυχήματος επισήμως δεν έχει προσδιοριστεί, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Ντάλας Τζέισον Έβανς είπε πως υπάρχει «ισχυρή πιθανότητα πως ναι, ο άνεμος έπαιξε ρόλο» στην κατάρρευση του γερανού που ήταν τοποθετημένος σε κοντινό εργοτάξιο.