Αιματηρή επίθεση σε γραφεία εφημερίδας στο Μέριλαντ! Ένοπλος άνοιξε πυρ

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο κτίριο, όπου στεγάζεται η τοπική εφημερίδα, «Capital Gazette», στο Μέριλαντ. Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα σύνταξης και σκότωσε πέντε ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη από το FBI ένας ύποπτος, ο οποίος αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές. Παράλληλα, αστυνομική πηγή ανέφερε πως ο δράστης χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο.

Το κτίριο εκκενώθηκε και δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνες, με τον αρχηγό Steven Schuh να ανακοινώνει λίγες ώρες μετά πως (το κτίριο) είναι πλέον ασφαλές.

Η εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας της Baltimore Sun.

Ενημέρωση Τραμπ και tweet

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Αννάπολις. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε tweet για το τραγικό περιαστικό γράφοντας πως: «Πριν αναχωρήσω από το Wisconsin, ενημερώθηκα για τους πυροβολισμούς στην Capital Gazette στην Annapolis, Maryland. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

Authorities rushed to the building of a newspaper in Annapolis, Maryland following reports of an active shooter.

Στιγμές τρόμου

Ο αστυνομικός ρεπόρτερ της εφημερίδας, Φιλ Ντέιβις, δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς. Σε tweets του περιγράφει τις στιγμές τρόμου.

«Ένοπλος πυροβόλησε πολλούς ανθρώπους στο γραφείο μου, μερικοί από αυτούς είναι νεκροί», γράφει. Και συνεχίζει: «Ένοπλος πυροβόλησε μέσα από την γυάλινη πόρτα στο γραφείο και άνοιξε πυρ κατά πολλών εργαζομένων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα και δεν θέλω να δηλώσω κανέναν νεκρό, αλλά είναι άσχημα».

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να ακούς ανθρώπους να πυροβολούνται, ενώ είσαι κάτω από το γραφείο σου και μετά να ακούς τον ένοπλο να ξαναγεμίζει το όπλο του».

Phil Davis, a crime reporter at the Capital Gazette in Maryland, describes what he saw during the mass shooting at the newspaper pic.twitter.com/dI8hOFboXP — BNO News (@BNONews) June 28, 2018

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντέιβις ανέφερε πως ήταν ασφαλής και περίμενε να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία.