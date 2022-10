«Αν έρθει, θα τον χτυπήσω»! Αυτό δήλωσε η Νάνσι Πελόζι για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που εμφανιζόταν μαζί με τους ταραχοποιούς στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, που έχουν χαρακτηριστεί ως «μαύρη σελίδα» στην αμερικανική ιστορία.

Στα νέα πλάνα που εξασφάλισε το CNN από την κόρη της Νάνσι Πελόζι, την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δείχνει εξοργισμένη από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που κάλεσε τους οπαδούς να κάνουν πορεία για να διαμαρτυρηθούν για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, όταν τον νίκησε ο Τζο Μπάιντεν.

Μια βοηθός εξηγεί στη Νάνσι Πελόζι ότι η Μυστική Υπηρεσία προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην πάει στο Καπιτώλιο μαζί με τους ταραχοποιούς, με την ίδια να απαντά ότι θα τον γρονθοκοπούσε στο πρόσωπο αν αγνοούσε τις προειδοποιήσεις τους.

«Αν έρθει, θα τον χτυπήσω», είπε η Πελόζι με «παγωμένο» βλέμμα. «Το περίμενα αυτό. Θα τον χτυπήσω για καταπάτηση του Καπιτωλίου. Και θα πάω φυλακή και θα είμαι ευτυχισμένη».

Pelosi’s response to hearing Trump might march to the Capitol is definitely worth watching pic.twitter.com/wpUlvKoqwT