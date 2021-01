Τραγωδία στις ΗΠΑ: Άλλοι τρεις νεκροί μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτός από χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως τον αποκαλούν σχεδόν όλοι πλέον, αποδεικνύεται και μοιραίος για τέσσερις πολίτες. Άλλοι τρεις θάνατοι καταγράφηκαν μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Μετά τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της εξαιτίας πυροβολισμού που δέχτηκε μέσα στο Καπιτώλιο, κατά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, άλλοι τρεις άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Οι τρεις νέοι θάνατοι προέκυψαν από ιατρικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Οι τελευταίοι τρεις νεκροί δεν είχαν τραυματιστεί μέσα στο Καπιτώλιο, αλλά στα επεισόδια που έγιναν έξω από αυτό κατά τη διάρκεια των τρομακτικών στιγμών που έζησαν οι ΗΠΑ πριν από μερικές ώρες.

Συνολικά, οι νεκροί από τη “μαύρη μέρα” στην ιστορία των ΗΠΑ, είναι τέσσερις. Η οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο κι άλλοι τρεις, ένας άνδρας και δυο γυναίκες, που τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια. 14 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί επίσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, 52 ύποπτοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Νεκρή η γυναίκα που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο

Το πρώτο θύμα της εισβολής των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο ήταν μια γυναίκα που δέχτηκε πυροβολισμό στο στήθος, άγνωστο από ποιόν. Όπως επίσης άγνωστο είναι με ποια ιδιότητα ήταν η γυναίκα αυτή στο Καπιτώλιο.

Η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρή στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, δήλωσαν εκπρόσωποι της μητροπολιτικής αστυνομικής διεύθυνσης της Ουάσινγκτον.

«Ναι, η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε (νεκρή) σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Αλέινα Γκερτς.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι λεπτομέρειες για την υπόθεση θα ανακοινωθούν αργότερα, καθώς ακόμη διενεργείται έρευνα.

Οι εικόνες από τη στιγμή του θανάσιμου όπως αποδείχθηκε τελικά τραυματισμού της γυναίκας από πυροβολισμό μέσα στο Καπιτώλιο προκαλούν σοκ.

