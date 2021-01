Εισβολή στο Καπιτώλιο: Σοκαρισμένος ο Στόλτενμπεργκ – Κατακραυγή και αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τα όσα διαδραματίζονται στην Ουάσιγκτον με την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο με τις διεθνείς αντιδράσεις να πολλές.

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο τουίτερ.

Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές

«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα. Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ» κατέληξε.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Τεράστια ανησυχία από Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τις βίαιες σκηνές που διαδραματίζονται στην Ουάσινγκτον, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αναιρέσουν την εκλογική ήττα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

“Προφανώς ανησυχούμε και παρακολουθούμε την κατάσταση λεπτό προς λεπτό”, δήλωσε ο Τριντό στον ραδιοφωνικό σταθμό News 1130 του Βανκούβερ. “Νομίζω ότι οι αμερικανικοί δημοκρατικοί θεσμοί είναι ισχυροί και ελπίζουμε ότι όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα σύντομα”.

Σασόλι: Οι δημοκρατικές ψήφοι πρέπει να γίνονται σεβαστές

Την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: “Βαθιά ανησυχία σχετικά με τις σκηνές από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ απόψε. Οι δημοκρατικές ψήφοι πρέπει να γίνονται σεβαστές. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι προστατεύονται οι κανόνες της δημοκρατίας”.

Μαας: Ο Τραμπ και οι οπαδοί του να δεχτούν το αποτέλεσμα των εκλογών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δεν έκρυψε την ανησυχία του και καλεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους υποστηρικτές του να αποδεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Οι εχθροί της δημοκρατίας θα χαρούν για αυτές τις αδιανόητες εικόνες από την Ουάσιγκτον. Τα ξεσηκωτικά λόγια εξελίσσονται σε βίαιες πράξεις – στα σκαλοπάτια του Reichstag και τώρα του Καπιτωλίου. Η περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών έχει καταστροφικές συνέπειες. Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θα πρέπει επιτέλους να δεχτούν την απόφαση των αμερικανών ψηφοφόρων και να σταματήσουν να ποδοπατούν την δημοκρατία», γράφει ο κ. Μάας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. (2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

Μπορέλ: Υπό πολιορκία η αμερικανική δημοκρατία

Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να γίνονται σεβαστά τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνοντας ότι “πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου”.

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: “Στα μάτια του κόσμου, η αμερικανική δημοκρατία απόψε εμφανίζεται υπό πολιορκία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Επαινώ τα λόγια του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η δύναμη της δημοκρατίας των ΗΠΑ θα επικρατήσει έναντι των εξτρεμιστών”.

Το Παρίσι καταδικάζει “σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας”

“Η βία κατά των αμερικανικών θεσμών είναι σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την καταδικάζω. Η βούληση και η ψήφος του αμερικανικού λαού πρέπει να γίνουν σεβαστές”, έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λε Ντριάν αναφερόμενος στην εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ πρέπει να γίνει σεβαστό, δήλωσε ο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Les violences contre les institutions américaines sont une atteinte grave contre la démocratie. Je les condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent etre respectés. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

Μισέλ: Σοκ οι σκηνές στις ΗΠΑ

«Το Κογκρέσο είναι ναός της δημοκρατίας» σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «το να παρακολουθούμε τις σημερινές σκηνές στην Ουάσιγκτον είναι σοκ».

«Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς τον Τζο Μπάιντεν» κατέληξε.

Κόντε: «Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον»

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών».