Εκκενώθηκε με επιτυχία το Chester Zoo – Ασφαλή όλα τα ζώα του

Ασφαλή είναι όλα τα ζώα του ζωολογικού κήπου Chester Zoo στη βόρεια Αγγλία, ο οποίος νωρίτερα εκκενώθηκε εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα τεράστιο έκθεμα στους εσωτερικούς του χώρους, ανακοίνωσε η διεύθυνσή του.

So glad to hear the animals at #Chester Zoo are safe! Hoping all the humans are safe too!🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/JyUrx4rU7t — Starr (@__starr75) December 15, 2018

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και στήλες καπνού να υψώνονται από τους χώρους του Chester Zoo και πυροσβέστες είπαν ότι εστάλησαν 15 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Crews from across @CheshireFire, @MerseyFire and @NorthWalesFire are on scene at a major fire involving an animal enclosure at #Chester Zoo. We have 15 fire engines on scene. #E14P1 has been strategically moved by @NW_Fire_Control to Northwich to provide standby cover. 🚒👨‍🚒 pic.twitter.com/gcaluRGzpU — Alsager Fire Station (@AlsagerFS) December 15, 2018

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πτέρυγα του ζωολογικού κήπου, το Δάσος Μουσώνων, τις μεγαλύτερες εσωτερικές εγκαταστάσεις με ζώα στη Βρετανία.

#Breaking This is the scene at #Chester Zoo at the moment where a fire has broken out. #CapitalReports pic.twitter.com/6FfscbOmcF — CapitalNWales News (@CapitalNWANews) December 15, 2018

“Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν άμεσα και η ομάδα ταχείας αντίδρασης του ζωολογικού κήπου συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο”, ανέφεραν οι αρχές του ζωολογικού κήπου σε ανακοίνωσή τους.

“Οι ομάδες του ζωολογικού κήπου αξιολογούν τώρα την κατάσταση. Οι ουραγκοτάγκοι της Σουμάτρας που είναι είδος υπό εξαφάνιση και άλλα θηλαστικά είναι σώοι. Εργαζόμαστε σκληρά για να καταμετρήσουμε τα υπόλοιπα ζώα”.

Ο Chester Zoo φιλοξενεί 21.000 ζώα σε 125 στρέμματα και συγκεντρώνει 1,9 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ανέφερε η ιστοσελίδα του. Το Δάσος Μουσώνων, μια πτέρυγά του που κόστισε 50,3 εκατ δολάρια, φιλοξενεί ζώα όπως ουραγκοτάγκοι της Σουμάτρας, μακάκες, φίδια και κροκόδειλοι.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μια μεγάλη πυρκαγιά στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου σκότωσε έναν μυρμηγκοφάγο και τέσσερις σουρικάτες και κατέστρεψε ένα κατάστημα και μια καφετέρια.