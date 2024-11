Εκλογές ΗΠΑ 2024: Η Ρεπουμπλικανή Λιζ Τσένι απαντά στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι εκδικητικός και βάρβαρος»

Η ορκισμένη Ρεπουμπλικανή εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ, Λιζ Τσένι, έκανε σήμερα (01.11.2024) ευθεία επίθεση στον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως είναι ένας «ασταθής άνθρωπος που θέλει να γίνει δικτάτορας».

Η Λιζ Τσένι, που εδώ και πολύ καιρό σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για την έρευνα της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η νέα κόντρα ανάμεσα στους δύο Ρεπουμπλικάνους ξεκίνησε όταν ο μεγιστάνας υποστήριξε πως η Τσένι θα ήταν λιγότερο πολεμοχαρής στην περίπτωση που οι κάννες των όπλων στόχευαν την ίδια.

«Ας της δώσουμε να κρατά ένα όπλο απέναντι σε κάννες εννέα όπλων να την πυροβολούν. Ας δούμε πώς θα ένιωθε. Ξέρετε, με τα όπλα στραμμένα προς το μέρος της», είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ στην συνέντευξη που είχε έδωσε στον ακροδεξιό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον στο Γκέντνταλ της Αριζόνα.

Δείτε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ:

Trump on Liz Cheney: “Let’s put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her. Let’s see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face.” pic.twitter.com/Mtx1fbLtwE