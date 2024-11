Εκλογές ΗΠΑ 2024: Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Έλον Μασκ στο Μαρ α λάγκο

Όλα δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί μέχρι στιγμής στις αμερικανικές εκλογές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αλλά και τα exit polls η Κάμαλα Χάρις φαίνεται πως χάνει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα.

Στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Έλον Μασκ. Ο Μασκ εξάλλου δεν έχει κρύψει την στήριξή του στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και την αντίθεσή του στην Κάμαλα Χάρις.

Στο μεγάλο πάρτι που έχει στήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο βρίσκεται ο Έλον Μασκ.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο X, φαίνεται ο Έλον Μασκ αγκαλιά με ένα από τα παιδιά να διασκεδάζει δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

🚨BREAKING: ELON MUSK IS AT MAR-A-LAGO WITH RIGHTFUL PRESIDENT TRUMP!



It’s such an honor to be in the presence of these MAJOR WINNERS!



Pray for a Trump victory!🙏 pic.twitter.com/b44iVDtkLL