Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες μετά την έκρηξη του ηφαίστειου Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα στα Κανάρια Νησιά. Το ποτάμι της λάβας έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις αφού το βόρειο τμήμα του κρατήρα κατέρρευσε το βράδυ της Κυριακής (3/10).

Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές απέκλεισαν περαιτέρω εκκενώσεις καθώς η λάβα του ηφαιστείου φάνηκε να ακολουθεί παρόμοια πορεία με τα προηγούμενα πύρινα ποτάμια και να αποφεύγει περιοχές που έως τώρα έχουν γλιτώσει την καταστροφή.

«Έπρεπε να δώσουμε εντολή για ορισμένα lockdowns λόγω της ποιότητας του αέρα, διότι δεν σχεδιάζουμε να απομακρύνουμε άλλο κόσμο», ανέφερε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Άνχελ Τόρες, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TVE το πρωί της Δευτέρας (4/10).

