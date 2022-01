Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από την Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό, όπου εξερράγη το υποθαλάσσιο ηφαίστειο.

Το BBC δημοσιεύει βίντεο από δορυφόρο, από τη στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου.

Μετά την έκρηξη του υποθαλάασιου ηφαιστείου βγήκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων.

Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η έκρηξη στις 06.10 ώρα Ελλάδας του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων βόρεια της Νουκουαλόφα, της πρωτεύουσας της Τόνγκα, προκάλεσε τσουνάμι 1,2 μέτρου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τα αυστραλιανά εδάφη.

Video from #TongaVolcano eruption and sonic boom from today credit https://t.co/e8FEL8tKdA pic.twitter.com/XuQR8RwXhj

Κύματα τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκαν από τους μετρητές στην Νουκουαλόφα και κύματα ύψους περίπου 60 εκατοστών στο Πάγκο Πάγκο, την πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας, σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Ο Τζέσε Τουισίνου, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Fiji One, ανάρτησε στο Twitter βίντεο στο οποίο φαίνονται μεγάλα κύματα να φθάνουν τις ακτές, με τους πολίτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν με τα αυτοκίνητά τους. «Είναι πραγματικά σκοτάδι σε κάποιες περιοχές στην Τόνγκα και ο κόσμος προσπαθεί να βρει ασφαλές καταφύγιο μετά την έκρηξη», δήλωσε.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe