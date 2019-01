Έκρηξη σε πανεπιστήμιο της Λυόν – Οι πρώτες εικόνες

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Λυόν, στην ανατολική Γαλλία, προκαλώντας πανικό και συναγερμό στις αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε στην ταράτσα του πανεπιστημίου και πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Οι πρώτες πληροφορίες από τη Λυόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πυκνός μαύρος καπνός και φλόγες ήταν ορατά από μακριά. Η φωτιά ξέσπασε στη στέγη του πανεπιστημίου Lyon 1 και άμεσα στο σημείο έσπευσαν μονάδες της πυροσβεστικής.

Πηγές της αστυνομίας και του πανεπιστημίου τόνισαν ότι στη στέγη γίνονταν εργασίες και ότι εξερράγη μια φιάλη υγραερίου. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από το περιστατικό.

