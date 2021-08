Νεκροί και τραυματίες υπάρχουν από τη νέα έκρηξη στην Καμπούλ, κοντά στο αεροδρόμιο, όταν ρουκέτα έπεσε σε σπίτι.

Σύμφωνα με το 1TV, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν, ενώ άλλα ΜΜΕ κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ, που είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την Πέμπτη (26.08.2021), που κόστισε τη ζωή σε 170 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, το αμερικανικό πλήγμα είχε στόχο καμικάζι, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκινήτο και κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να προχωρήσει σε δεύτερη επίθεση, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η νέα έκρηξη.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw