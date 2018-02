Ένα καρέ είναι αρκετό για να αποκαλύψει πολλά. Όπως για παράδειγμα τον τρόπο που "προσήλθε" στη συνάντηση με τους επιζώντες από το μακελειό στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην τραπεζαρία όπου παρατίθενται τα επίσημα δείπνα σε ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε μαθητές που έζησαν τον τρόμο στο σχολείο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, στη Φλόριντα. Μαζί τους και γονείς που τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του 19χρονου Νίκολας Κρουζ.

Ο Τραμπ καθόταν στη μέση ενός ημικυκλίου. Αυτή τη φορά δεν έκανε… thumps up. Έδειχνε σοβαρός, στο ύψος των περιστάσεων. Μόνο που ένα φωτογραφικό καρέ τον «πρόδωσε». Στα χέρια του κρατούσε ένα χαρτί με σημειώσεις. Τίποτα κακό θα σκεφτεί κανείς.

Το χαρτί είχε πέντε σημειώσεις. Η τελευταία όμως ήταν εκείνη που μόνο οργή θα μπορούσε να προκαλέσει. Η λύπηση. Γιατί έγραφε: «σας ακούω». Η φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Associated Press.

«Τι θα θέλατε να ξέρω για την εμπειρία σας;», «Τι μπορούμε να κάνουμε για να σας κάνουμε να νιώσετε ασφαλείς;» ήταν οι δυο πρώτες ερωτήσεις που είχε σημειώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο οποίος, πάντως, όση ώρα μιλούσε στους επιζώντες, δεν κρατούσε την κάρτα στα χέρια του. Ας του το αναγνωρίσουμε αυτό. Αλλά η σημείωση «σας ακούω», σαν να χρειαζόταν επισήμανση για να συμπονέσει τους ανθρώπους που είχε δίπλα και απέναντί του, κάτι λέει για τον άνθρωπο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν άργησε να… πάρει «φωτιά» το twitter.

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις…



To help him simulate human reactions, Trump's minders gave him a cheat sheet that prompted him to say things like "I hear you" during the WH listening session on the #Parkland shootings. [@AP Photo by Carolyn Kaster] pic.twitter.com/cEyVNDlvjU — Steve Silberman (@stevesilberman) February 21, 2018

This is a real photo. Trump needed a cheat sheet written by someone else to remind him to say “I hear you” to people affected by gun violence. (source: https://t.co/zVCWSf0RCW) pic.twitter.com/IaQgOTJshI — shauna (@goldengateblond) February 22, 2018

While meeting with some of the victims from the Parkland school shooting Trump had a note of reminders of things to say. One of them: I hear you. Really??? You have to be reminded to pretend to care? SMDH pic.twitter.com/e0SbMk4IWw — om (@oliviamunn) February 22, 2018

Το ξέσπασμα ενός πατέρα

Η συνάντηση κράτησε μια ώρα. Και ήταν συγκινησιακά φορτισμένη. Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από την εισβολή του 19χρονου Νίκολας Κρουζ στο σχολείο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας στις 14 Φεβρουαρίου. 17 ζωές πήρε με το AR-15 τουφέκι του ο 19χρονος.

Η 18χρονη Μίντοου ήταν ένα από τα θύματα του μακελειού στη Φλόριντα. Την Τετάρτη, στον Λευκό Οίκο βρέθηκε ο πατέρας της, Άντριου Πόλακ. «Είμαι εδώ γιατί η κόρη μου δεν έχει φωνή. Δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Μας την πήραν. Την πυροβόλησαν 9 φορές στον τρίτο όροφο. Σαν χώρα έχουμε αποτύχει. Δεν μπορώ να πάρω ένα μπουκάλι νερό μαζί μου στο αεροπλάνο αλλά αφήνουμε ένα κτήνος να μπαίνει στο σχολείο και να σκοτώνει τα παιδιά μας.

(…) Είμαι πολύ θυμωμένος. Έγινε η 11η Σεπτεμβρίου και το αντιμετώπισαν. Πόσα σχολεία, πόσα παιδιά πρέπει να δεχτούν πυροβολισμούς;».

Ο Τραμπ άκουσε ιδέες από περίπου 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους έξι μαθητές του λυκείου στο Πάρκλαντ. «Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορώ ακόμα να μπω σε ένα κατάστημα και να αγοράσω ένα πολεμικό όπλο», είπε ο 18χρονος Σαμ Ζέιφ με δάκρυα στα μάτια. «Ας μην το αφήσουμε να ξαναγίνει αυτό ποτέ σας παρακαλώ, σας παρακαλώ», επέμεινε.

Τραμπ: Να οπλοφορούν οι δάσκαλοι

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως βρήκε… πολύ καλή την ιδέα της υπουργού Παιδείας Μπέτσι Ντεβός να οπλοφορούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία. Βέβαια, η ιδέα δεν είναι της Ντεβός. Είναι της NRA. Της Εθνικής Ένωσης Οπλοκατοχής. Του λόμπι που στήριξε τον Τραμπ για να εκλεγεί πρόεδρος.

Υποστηρικτής της οπλοκατοχής είναι και ο ίδιος ο Τραμπ. Είπε, όμως, μετά το νέο μακελειό με τους 17 νεκρούς, πως θα αναλάβει άμεσα δράση για να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι του ιστορικού των επίδοξων αγοραστών όπλων.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει το όριο ηλικίας για την αγορά ορισμένων τύπων όπλων, όπως τα τουφέκια εφόδου.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οπλισμένοι δάσκαλοι και ιδιωτικοί φρουροί θα μπορούσαν να εμποδίζουν επίδοξους δράστες επιθέσεων και να αποτρέπουν θανάτους μαθητών. «Αν είχαμε έναν δάσκαλο (…) που ήταν πεπειραμένος στα όπλα, θα μπορούσε κάλλιστα να τερματίσει την επίθεση πολύ γρήγορα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με την πλάτη στον τοίχο

Ορισμένοι από τους προσκεκλημένους στη συνάντηση τάχθηκαν υπέρ της ιδέας, όμως άλλοι εναντιώθηκαν σ’ αυτή.

Η δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να οπλοφορούν. Οι Ρεπουμπλικάνοι το χαρακτηρίζουν ιερό κι απαραβίαστο. Όμως ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να λάβει μέτρα μετά το δεύτερο πιο πολύνεκρο μακελειό μέσα σε σχολείο στην αμερικανική ιστορία.

Ο Μαρκ Μπάρντεν, που έχασε τον γιο του το 2012, όταν διαπράχθηκε το μακελειό στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ, εξήγησε πως η σύζυγός του Τζάκι, δασκάλα, «θα σας έλεγε ότι οι δάσκαλοι έχουν ήδη αρκετές ευθύνες για να τους ανατεθεί επιπλέον η τρομερή ευθύνη της χρήσης θανατηφόρας βίας για την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Κανένας δεν θέλει να βλέπει πιστολίδια σε σχολεία».

Αυτή τη φορά… πρόλαβαν

Και ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη το σοκ της Φλόριντα, λίγες μέρες αφού το FBI παραδέχτηκε ότι δεν είχε αξιοποιήσει πληροφορίες για τον μακελάρη, μια είδηση έρχεται να προκαλέσει αίσθηση.

Αυτή τη φορά, μετά το φιάσκο, οι αρχές αποφάσισαν να μην… αφήνουν τις πληροφορίες ανεκμετάλλευτες. Στην Καλιφόρνια, ένας 17χρονος είχε απειλήσει να επιτεθεί στο σχολείο του. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του. Και εκεί βρήκε ένα… μικρό οπλοστάσιο, στο οποίο περιλαμβανόταν δύο ημιαυτόματα τουφέκια εφόδου.

Ο νεαρός είχε απειλήσει με επίθεση την περασμένη Παρασκευή (σ.σ. δυο μέρες μετά το μακελειό στη Φλόριντα) μετά από καυγά με καθηγητή του.

Είχε τα ίδια τουφέκια με τον μακελάρη

Στο σπίτι του εφήβου, σε προάστιο του Λος Άντζελες, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν δύο τουφέκια εφόδου, ίδιου τύπου που χρησιμοποίησε ο δράστης του μακελειού στη Φλόριντα, δύο πιστόλια και γεμιστήρες που περιείχαν περίπου 90 σφαίρες, διευκρίνισε ο σερίφης του Λος Άντζελες, Τζον ΜακΝτόνελ.

Ο 17χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Ο μεγάλος αδελφός του μαθητή, που ήταν γνωστός για την κακή διαγωγή του, διαβεβαίωσε ότι εκείνος ήταν ο ιδιοκτήτης των όπλων, αλλά δεν εμφάνισε άδειες οπλοκατοχής για τα περισσότερα από τα όπλα. Και αυτός συνελήφθη από τις αρχές.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ