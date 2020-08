Έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία θα έχει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Σαρλ Μισέλ.

Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν, μιλώντας σε συνέλευση στελεχών του κυβερνώντος κόμματος AKP.

Η επικοινωνία θα έχει ως αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κορύφωση της προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα, που έχει φέρει την κατάσταση σε οριακό σημείο.

“Καλώ την Ελλάδα να σεβαστεί τα δικαιώματα της Τουρκίας. Την καλώ να βρεθεί μια φόρμουλα win-win και για τις δύο πλευρές. Την καλώ να σεβαστεί τα δικαιώματα της “τουρκικής” μειονότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα θέσω και στις σημερινές συνομιλίες”, είπε ο Ερντογάν στη συνέλευση.

«Ο στόχος της Ελλάδας και της ελληνικής διοίκησης είναι να μας περιορίσει μόνο στον Κόλπο της Αττάλειας στη Μεσόγειο. Δεν εποφθαλμιούμε τίποτα, αλλά δεν επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να μας αρνηθούν», ήταν ένα άλλα απόσπασμα της ομιλίας του Ερντογάν.

«Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση και η Ελλάδα, όχι η Τουρκία, αυξάνουν την ένταση στη Μεσόγειο, αγνοώντας την Τουρκία και τους Τουρκυκύπριους», ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Erdogan to Greece:



“The resolution in Eastern Mediterranean could only be pursued through dialogue and negotiation. A win-win solution is possible. We aren’t rooting for tensions” pic.twitter.com/jquUvvm7tS