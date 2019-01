Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου

Λήξη συναγερμού στο Χίθροου. Όπως ενημερώθηκε επιβάτης από τον επίσημο λογαριασμό του αεροδρομίου στο Twitter, υπήρξε ένα “περιστατικό” στον Τερματικό Σταθμό 2 του αεροδρομίου, κάτι που επηρέασε την διέλευση από τα σημεία ελέγχου. Ωστόσο – πάντα κατά τους υπεύθυνους του αεροδρομίου- η κίνηση αποκαταστάθηκε, ενώ το Χίθροου ζητά συγνώμη από τους επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν από την καθυστέρηση.

Hi Ben, Earlier today, we worked with the Met police to respond to an incident in Terminal 2 which temporarily affected security processing lanes. Our security lanes are now open and passengers (1/2) — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) January 6, 2019

are being processed through as normal. The safety of our passengers and colleagues is our absolute priority and we apologise to those passengers whose journeys were impacted as we responded to this incident. (2/2) — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) January 6, 2019

Νωρίτερα είχε προκληθεί πανικός καθώς αστυνομικοί έσπευσαν στο Χίθροου μετά από συναγερμό που σήμανε, όταν βρέθηκε ύποπτο πακέτο.

Επιβάτες που βρίσκονταν στο Χίθροου σημείωναν πως ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μετείχαν στις έρευνες.

Heathrow Airport terminal security gate locked down due to 'suspicious package' https://t.co/xHyKsrhgvJ pic.twitter.com/p8YaArsrTD — Daily Mirror (@DailyMirror) January 6, 2019

Κανείς δεν μπορούσε να μπει στο αεροδρόμιο Χίθροου και κανείς δεν μπορούσε να περάσει από τις σημεία ελέγχου ασφάλειας, ανέφερε επιβάτης, που προσέθετε ότι όλες οι πτήσεις καθυστερούν.

Chaos at #Heathrow No one can enter the airport. No one can go through security. Flights all delayed… What a day to fly 🙃 pic.twitter.com/KmQRsXayQL — Rachael Twumasi-Corson (@RaeCorson) January 6, 2019

Security alert at Heathrow Airport after 'suspicious package' is discovered https://t.co/NLsIJRNPMp pic.twitter.com/QYa8T3URUb — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 6, 2019

Πάντως το αεροδρόμιο Χίθροου δεν εκκενώθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών.