Έλ Πάσο: Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού – «20 νεκροί και 26 τραυματίες»

Ρατσιστικά φαίνεται πως ήταν τα κίνητρα του νεαρού οπλοφόρου που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στο Walmart του Ελ Πάσο, με τουλάχιστον 20 νεκρούς και 26 τραυματίες, προτού συλληφθεί, όπως μετέδιδαν τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC και CNN, επικαλούμενα τις αστυνομικές αρχές.

Σε τετρασέλιδο μανιφέστο του – το οποίο ήδη αναλύει το FBI – ο 21χρονος Patrick Crusius από το Ντάλας δηλώνει ότι εμπνεύστηκε από τον μακελάρη στα τεμένη της πόλης Christchurch της Νέας Ζηλανδίας τον περασμένο Μάρτιο, όταν περισσότεροι από 50 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά του.

Στο μανιφέστο του ο Patrick Crusius χαρακτηρίζει την ενέργειά του στο Walmart ως «απάντηση στην ισπανόφωνη εισβολή στο Τέξας».

Επικαλούμενος την αστυνομία, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός ΚTSM μετέδωσε φωτογραφίες του υπόπτου που ελήφθησαν από κάμερες ασφαλείας, ενώ εισέβαλε στο WalMart.

Εμφανίζουν τον 21χρονο Crusius με χακί παντελόνι και σκούρο μπλουζάκι να κραδαίνει ένα τουφέκι. Μοιάζει δε να φορά ακουστικά, ή προστατευτικά σκοποβολής για την ακοή.

Ο Τραμπ για το μακελειό στο Ελ Πάσο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω twitter πως οι αναφορές από το Ελ Πάσο είναι «πολύ κακές, πολλοί νεκροί». «Μίλησα με τον κυβερνήτη για να του εκφράσω την πλήρη υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Θεός να είναι μαζί σας«, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ίδιο μήνυμα.

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

«Είναι μία τραγωδία που ο νους μου δεν μπορεί να τη χωρέσει», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο δήμαρχος του Ελ Πάσο, Ντι Μάργκο.

A Walmart in El Paso, TX became the latest scene of a mass shooting after a man in his 20s killed and injured several people pic.twitter.com/OM1c0Y8Hut — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 3, 2019

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελ Πάσο διακομίσθηκαν σε πρώτη φάση 13 άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς νεκροί, τόνισε ο εκπρόσωπός του, Ράιαν Μίλκε.

Δύο από τα θύματα ήσαν παιδιά, που μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Ελ Πάσο, πρόσθεσε, μη θέλοντας να προσδιορίσει τον επακριβή αριθμό των νεκρών.

Take some time to honor this man. Army Specialist Glendon Oakley who saved many kids at The El Paso Walmart shooting. pic.twitter.com/wXuFV3Cmn4 — Carmine Sabia (@CarmineSabia) August 3, 2019

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ελ Πάσο, Ενρίκε Καρίγιο, δήλωσε πως υπάρχουν πάνω από 20 απώλειες, ένας αριθμός που όμως θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάλλιστα και νεκρούς και τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν από την αρχή πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η τοπική και η Πολιτειακή αστυνομία, πράκτορες της υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και μεθοριοφύλακες.

Αποτροπιασμό και σοκ εξέφρασε σε ανακοίνωσή του και το WalMart.