«Ελευθερώστε τη Μαρία Μπούτινα» – Το post της Μαρίας Ζαχάροβα κατά των ΗΠΑ

Η νέα «Άννα Τσάπμαν», η Μαρία Μπούτινα κρατείται στις ΗΠΑ κατηγορούμενη ως κατάσκοπος της Ρωσίας. Και η κράτησή της προσθέτει ακόμη ένα «αγκάθι» στις σχέσεις των δυο χωρών. Όπως και οι αναρτήσεις από τη Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Μπούτινα συνελήφθη στις ΗΠΑ λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στο Ελσίνκι. Φέρεται να προσέφερε σεξ και χρήματα σε Αμερικανούς μόνο προκειμένου να εκμαιεύσει σημαντικές πληροφορίες για λογαριασμό της Ρωσίας.

Την περασμένη Τετάρτη, τη Μπούτινα οδηγήθηκε στο δικαστήριο και αποφασίστηκε η προσωρινή της κράτηση. Η υπόθεση δεν προκαλεί μόνο τριγμούς στις ήδη ταραγμένες αμερικανο-ρωσικές σχέσεις αλλά κάνει και τους… Americans (σ.σ. τηλεοπτική σειρά για τη δράση Ρώσων κατασκόπων στις ΗΠΑ) να ζηλεύουν…

Και κάπου εδώ έρχονται οι αναρτήσεις από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Η Μαρία Ζαχάροβα είναι το πρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ και στενή συνεργάτης του Σεργκέι Λαβρόβ.

Έκανε λοιπόν δυο αναρτήσεις που μάλλον προκαλούν. Όχι μόνο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αλλά και στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου στο twitter. Μια ένδειξη πως η «απαίτηση» να αφεθεί ελεύθερη η Μαρία Μπούτινα δεν είναι μόνο προσωπική της άποψη αλλά επίσημη θέση της Μόσχας.

Το θέμα είναι πως το έκανε και τι ακριβώς έγραψε. Στον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού ΥΠΕΞ στο twitter, έβαλε φωτογραφία προφίλ τη Μπούτινα με το hashtag FreeMariaButina.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook έκανε ένα βήμα πιο πέρα.

Επανάλαβε το ίδιο hashtag και σχολίασε με βιτριολικό τρόπο: «Όλη η δημοκρατία τους σε ένα hashtag»… Είπε… Σαν να έχει ξεχάσει τα όσα κατηγορείται πως κάνει η Ρωσία. Την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις καταγγελίες για δολοφονίες δημοσιογράφων κι άλλα τέτοια… δημοκρατικά.

Φυσικά, η ανάρτηση της Ζαχάροβα στον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δεν έμεινε ασχολίαστη από πολλούς Αμερικανούς. Τα tweets που ακολούθησαν την ανάρτησή της είναι χαρακτηριστικά…

What’s wrong, Russia? Want your spy back? pic.twitter.com/N2lF3JcL9n

Free Skripal, Free Lesin, Free….

Justice has a name and it’s not Putin.

