Το ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στο Μάντσεστερ, μέσα σε λεωφορείο, δεν είναι επικίνδυνο, ανακοίνωσε στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2020) η αστυνομία της πόλης της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Στην ανακοίνωσή τους οι αρχές του Μάντσεστερ αναφέρουν, συγκεκριμένα, ότι “ένα ύποπτο δέμα που βρέθηκε σήμερα μέσα σε λεωφορείο είναι ασφαλές”.

The cordon in #Piccadilly will shortly be lifted, thank you for your patience this afternoon. pic.twitter.com/TpF7nGRiqt — Greater Manchester Police (@gmpolice) September 5, 2020

Manchester police say suspicious item on bus declared safe | Malay Mail https://t.co/Qtc02Ogpp4 — Malay Mail (@malaymail) September 5, 2020

“Αστυνομικοί αξιολόγησαν το αντικείμενο και έχει επιβεβαιωθεί πως το αντικείμενο είναι ασφαλές και δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Manchester City Centre Piccadilly Gardens evacuated due to suspicious package on a bus.

Meanwhile, parts of Salford Quays now being closed off by police near Lowry and traffic turned around. May be unrelated of course. pic.twitter.com/bGQOwvr3Ns — Steve Saul (@StevenSaul) September 5, 2020

Police in #Manchester, England, said on Saturday they responded to reports that a ‘suspicious item’ had been found on a bus at the city’s Piccadilly bus stationhttps://t.co/ot2hTyPClE — Arab News (@arabnews) September 5, 2020

Οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί θα ανοίξουν σύντομα και πάλι στην κυκλοφορία. Το δέμα βρέθηκε μέσα σε ένα λεωφορείο στον σταθμό λεωφορείων “Μάντσεστερ Πικαντίλι”.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ