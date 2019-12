Ελισάβετ: “Fake news” του Βασιλικού Ναυτικού η φήμη θανάτου της Βασίλισσας!

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή (1.12.2019) το βράδυ κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω αυτών σε όλο τον πλανήτη η “είδηση” πως η 93χρονη Ελισάβετ απεβίωσε.

Εκατομμύρια Βρετανοί πληροφορήθηκαν τον… “θάνατο” της Βασίλισσας στο Twitter, το Facebook και το WhatsApp και εκτοξεύθηκαν οι σχετικές αναζητήσεις στο Google, υποχρεώνοντας τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ να διαψεύσει γρήγορα τα “fake news”.

Εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού διευκρίνισε την Παρασκευή (6.12.2019) πως η φήμη ξεκίνησε την Κυριακή (1.12.2019), όταν ένα screenshot από μία ομάδα στο WhatsApp έγινε viral.

Επρόκειτο για μια συνομιλία μεταξύ ανδρών του Βασιλικού Ναυτικού, στην οποία αναφέρεται πως η μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή.

The REAL story behind rumours Queen was dead: Royal Navy makes red-faced apology and admits 'Gibbo' WhatsApp text that sparked worldwide scare was from military exercise https://t.co/aJWQShnbIe

