Ελισάβετ: Ο Κάρολος και η Καμίλα στο Βρετανικό Μουσείο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας

Ένας αιώνας συμπληρώνεται στις 21 Απριλίου από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ, της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρέμεινε στον θρόνο για επτά δεκαετίες και τη διαδέχθηκε ο γιος της, Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στην «αγαπημένη μητέρα» του, η οποία την Τρίτη (21.04.2026) θα γινόταν 100 ετών, πιστεύοντας ότι «πολλές πτυχές» της σημερινής εποχής θα είχαν «ανησυχήσει» τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, και στη συνέχεια παρέστη στην παρουσίαση μίας μακέτας μνημείου που θα αφιερωθεί σε αυτήν.

Με αφορμή την επέτειο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν το Βρετανικό Μουσείο, όπου ενημερώθηκαν για το τελικό σχέδιο του εθνικού μνημείου προς τιμήν της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ, παρουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.

Μιλώντας από τη βιβλιοθήκη του Κάστρου Μπαλμόραλ, ο βασιλιάς Κάρολος περιέγραψε τη βασίλισσα Ελισάβετ ως μία μορφή σταθερότητας, αφοσίωσης και καθήκοντος, τονίζοντας τον ρόλο της σε μία εποχή έντονων αλλαγών, που σημάδεψαν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας.

Νωρίτερα την Τρίτη (21.04.2026), με βαθιά συγκίνηση για την αφοσίωση και τη δύναμη της βασίλισσας Ελισάβετ, ο βασιλιάς Κάρολος τίμησε δημόσια τη μητέρα του, σε ένα μήνυμα που συνδύασε προσωπικό συναίσθημα και ιστορική βαρύτητα.

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας», το συγκινητικό μήνυμα του Καρόλου για τη βασίλισσα Ελισάβετ με μία ιστορική αναφορά.

Ο Κάρολος υπογράμμισε ότι η μητέρα του παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της αφοσιωμένη στον θεσμό και στους πολίτες που υπηρετούσε, αφήνοντας πίσω της μία ισχυρή κληρονομιά.

Η αναφορά του Καρόλου περιλάμβανε και μία πιο προσωπική διάσταση, καθώς μίλησε για την πεποίθησή της ότι το καλό τελικά επικρατεί, ένα μήνυμα που ο ίδιος εξακολουθεί να κρατά ως σημείο αναφοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο βασιλιάς Κάρολος επιβεβαίωσε την πρόθεση δημιουργίας μόνιμου μνημείου στο St James’s Park, το οποίο θα περιλαμβάνει και άγαλμα του πρίγκιπα Φιλίππου, δίπλα σε εκείνο της βασίλισσας.

Στην τελετή στο κέντρο του Λονδίνο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Σαντίκ Καν, καθώς και μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων του δούκα και της δούκισσας του Εδιμβούργου, και εκπρόσωποι της επιτροπής μνήμης υπό την προεδρία του λόρδου Τζανβρίν.

Η εμβληματική βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 96 ετών. Ήταν η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας, έχοντας καθίσει στον θρόνο για πάνω από 70 χρόνια, από το 1952 έως τον θάνατό της.